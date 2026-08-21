NIBIRU aduce primul Christmas in September pe litoralul românesc și prelungește vara până pe 6 septembrie

Noua destinație vedetă a litoralului romanesc, transformă finalul sezonului într-o experiență de Crăciun reinterpretată: decoruri spectaculoase, instalații luminoase, zone tematice, experiențe culinare și momente surpriză

NIBIRU prelungește primul sezon de funcționare până pe 6 septembrie și pregătește un final de vară complet neașteptat: Christmas in September, o experiență care aduce atmosfera Crăciunului în NIBIRU.

După o vară în care a adus un nou model de distracție pe litoralul românesc, prin concerte, spectacole, restaurante, zone de relaxare și experiențe pentru toate generațiile, NIBIRU transformă ultima săptămână a sezonului într-un eveniment în sine.

În perioada 31 august – 6 septembrie, destinația va intra în atmosfera Christmas in September, o reinterpretare modernă a sărbătorilor de iarnă, adaptată litoralului și stilului NIBIRU.

Decoruri spectaculoase, instalații luminoase și zone tematice vor schimba complet atmosfera destinației, iar programul va include experiențe culinare de sezon, produse în ediție limitată, momente muzicale, activări interactive și surprize pregătite special pentru această ultimă săptămână.

Christmas in September nu va fi un târg de Crăciun tradițional, ci o întâlnire neașteptată între două lumi care, în mod normal, nu coexistă: vara la mare și atmosfera sărbătorilor de iarnă. Simbolurile familiare ale Crăciunului vor fi reinterpretate în stilul NIBIRU, într-un decor în care vacanța continuă, chiar dacă în calendar începe deja septembrie.

„NIBIRU a fost construit în jurul ideii de a crea experiențe pe care oamenii nu le așteaptă și pe care nu le pot trăi în altă parte. După o vară extraordinară, ne-am dorit să încheiem primul sezon într-un mod memorabil și să transformăm ultimele zile de vacanță într-o experiență complet nouă. Am văzut reacția comunității noastre și mesajele oamenilor care ne-au transmis că își doresc ca NIBIRU să continue și în alte momente ale anului. Pentru noi, acest lucru arată că oamenii au ajuns să asocieze NIBIRU cu bucuria de a fi împreună, cu energia locului și cu sentimentul că aici se poate întâmpla ceva special. Christmas in September este exact genul de experiență care definește NIBIRU: o reinterpretare neașteptată a unui moment cunoscut, construită în stilul nostru”, a declarat Selly.

Prelungirea programului până pe 6 septembrie extinde astfel, pentru prima dată, povestea primului sezon NIBIRU dincolo de luna august și propune un nou motiv pentru o escapadă la mare chiar la începutul toamnei.

Christmas in September devine ultimul capitol al verii NIBIRU: șapte zile în care sezonul estival refuză, practic, să se încheie și în care Crăciunul ajunge la mare cu aproape patru luni mai devreme.

Detaliile complete, calendarul evenimentelor, activările pregătite și experiențele speciale vor fi anunțate în curând pe canalele oficiale NIBIRU.