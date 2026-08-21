Inspector antifraudă, găsit decedat în locuința părinților. Care ar fi cauza, potrivit anchetei

Inspector antifraudă, găsit decedat în locuința părinților. Care ar fi cauza, potrivit anchetei
Inspectorul Gabriel Stoica a murit
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Un inspector din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală a fost găsit decedat în casa părintească. Tragedia a avut loc la începutul acestei săptămâni, iar potrivit primelor investigații, bărbatul și-ar fi pus capăt zilelor. Ancheta este în continuare în desfășurare. 

Gabriel Stoica a fost inspector în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală. Marți, 18 august, acesta a fost găsit de polițiști în locuința părinților săi din localitatea Mihăilești, județul Giurgiu. Anchetatorii care se ocupă de acest caz au afirmat că ar fi apelat la un gest necugetat și și-ar fi pus capăt zilelor. Potrivit unor surse de la Agenția Națională de Administrare Fiscală ( ANAF ) pentru Gândul, au explicat că totul ar fi pornit de la un conflict.

Inspector antifraudă, găsit decedat în locuința părinților

Bărbatul s-ar fi dus la casa părinților din localitatea Mihăilești din Giurgiu după ce s-ar fi întors de la mare, acolo unde a petrecut câteva zile cu familia. Marți, 18 august, o persoană a observat trupul neînsuflețit, așadar a alertat imediat poliția.

Ajunși la fața locului au constatat că este vorba despre Gabriel Stoica, un cunoscut inspector antifraudă din București. În acest moment, anchetatorii au deschis un dosar de moarte suspectă, însă din primele verificări și-ar fi pus capăt zilelor.

Ce l-a împins pe inspector să recurgă la acest gest

Potrivit unor surse de la Agenția Națională de Administrare Fiscală, bărbatul ar fi intrat în conflict cu persoane din conducerea instituției. Aceștia l-ar fi presat pe Gabriel Stoica cu privire la verificarea unui grup de firme din Giurgiu. Mai mult decât atât, Gheorghe Drăghici, al doilea om din ierarhie i-ar fi făcut o reclamație la ANI. La reclamație s-ar fi adăugat și presiuni care l-ar fi făcut pe bărbat să cedeze în tăcere.

Trupul neînsuflețit a fost depus la capela din Cimitirul Ghencea Civil, acolo unde apropiații i-au adus un ultim omagiu. În plus, ar fi fost prezent chiar și Gheorghe Drăghici, care ar fi ținut un discurs în care aducea cuvinte frumoase la adresa fostului coleg, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat între ei cu doar câteva zile înainte de deces.

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