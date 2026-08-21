Această elevă din Valea Jiului tocmai a luat BAC-ul, sesiunea de toamnă. Ireal cum a răspuns la întrebarea: „Ce vrei să te faci?”

O elevă din Valea Jiului a reușit să obțină rezultate bune la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat, iar răspunsul pe care l-a oferit atunci când a fost întrebată ce își dorește să facă mai departe a atras imediat atenția. Tânăra are un plan cât se poate de clar pentru viitor și visează la o meserie care să îi permită să călătorească și să descopere lumea.

După emoțiile examenului maturității, eleva a trecut cu bine peste una dintre cele mai importante etape din parcursul său școlar. Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului a reprezentat pentru ea o nouă șansă de a demonstra că este pregătită să facă pasul către următoarea etapă a vieții.

Cum a răspuns eleva

În perioada examenelor, fiecare probă vine la pachet cu emoții, stres și presiunea rezultatului final. Pentru absolvenții care susțin BAC-ul în sesiunea din august, miza este cu atât mai mare, mai ales după o vară în care pregătirea pentru examen continuă, iar gândul la rezultate devine tot mai apăsător.

În cazul tinerei din Valea Jiului, însă, povestea nu se oprește la promovarea examenului. Odată încheiat BAC-ul, atenția ei se îndreaptă deja către viitor și către domeniul în care își dorește să lucreze.

Întrebată ce vrea să facă după terminarea studiilor, eleva a oferit un răspuns care a stârnit zâmbete.Tânăra și-a exprimat dorința de a deveni ghid turistic, însă a descris meseria într-un mod inedit, spunând că își dorește să fie „turist internațional”.

„Aș dori să fiu turist internațional, adică să fiu ghid turistic.”, a spus eleva, corectându-se imediat.

Dincolo de formularea neobișnuită, planul ei este unul cât se poate de serios. O carieră în turism i-ar putea oferi posibilitatea de a călători, de a intra în contact cu oameni din diferite țări și de a descoperi locuri noi.

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat este susținută, în fiecare an, de elevii care nu au reușit să promoveze toate probele în sesiunea de vară sau care, din diferite motive, nu au putut participa atunci. Pentru aceștia, rezultatul obținut în august poate reprezenta o adevărată gură de aer și șansa de a merge mai departe cu studiile sau de a începe o carieră.

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