Avem dovada că Snik și Andreea Bostănică formează un cuplu! Au mințit că sărutul este creat cu AI, dar am aflat că poza este 100% reală

De câteva zile, în mediul online circulă tot mai multe speculații potrivit cărora Snik și Andreea Bostănică ar forma un cuplu. Cei doi au alimentat și mai mult discuțiile după ce au apărut împreună într-un videoclip în care au vorbit despre imaginile create cu ajutorul Inteligenței Artificiale și distribuite de fani pe rețelele de socializare.

În materialul respectiv, Snik și Andreea Bostănică au abordat situația într-un mod aparent ironic. Cei doi au lăsat să se înțeleagă că s-au săturat de imaginile în care apar împreună în ipostaze romantice și în care sunt prezentați ca un posibil cuplu. Pentru a demonstra cât de ușor pot fi manipulate fotografiile în prezent, au realizat chiar ei o imagine în care apar sărutându-se.

Avem dovada că Snik și Andreea Bostănică formează un cuplu!

Până aici, totul părea să fie doar o glumă și o modalitate prin care cei doi încercau să arate cât de convingătoare pot deveni imaginile generate cu AI. Fotografia în care Snik și Andreea Bostănică apar sărutându-se a fost prezentată în contextul videoclipului ca fiind creată artificial.

Numai că imaginea ridică acum semne de întrebare. Aspectul cadrului este suficient de natural încât să lase loc unei alte interpretări, iar analiza realizată ulterior cu ajutorul unui instrument de Inteligență Artificială a indicat că fotografia nu prezintă semnele caracteristice unei imagini generate artificial.

Analiza a urmărit mai multe elemente care, în cazul imaginilor create de AI, pot prezenta imperfecțiuni. Printre acestea se numără hainele, mâinile, degetele, accesoriile, elementele din încăpere, dar și modul în care este redată lumina și perspectiva.

În cazul fotografiei cu Snik și Andreea Bostănică, detaliile vestimentare apar naturale. Cutele tricoului alb, zonele în care materialele se strâng și textura halatului din satin sunt redate într-un mod coerent. Nu apar deformări evidente ale materialelor, un indiciu întâlnit frecvent în imaginile generate artificial.

Un alt aspect analizat îl reprezintă detaliile anatomice. Mâinile și degetele celor doi sunt proporționate natural, iar elementele feței, urechile și linia părului nu prezintă acele modificări sau deformări care pot apărea în fotografiile realizate cu ajutorul generatoarelor AI.

Și obiectele din jurul celor doi ridică semne de întrebare în privința variantei potrivit căreia fotografia ar fi fost generată de AI. În imagine pot fi observate microfoanele wireless purtate de Snik și Andreea Bostănică, accesoriile de pe haine, ceasul de la mâna lui Snik, dar și ceașca de cafea pe care acesta o ține.

Astfel, ceea ce trebuia să fie o simplă demonstrație despre puterea Inteligenței Artificiale a ajuns să ridice și mai multe semne de întrebare în jurul relației dintre cei doi.

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