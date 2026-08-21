Un obicei simplu ar putea fi asociat cu un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2, potrivit unui nou studiu. Cercetătorii au descoperit că persoanele care combină activitatea fizică aerobică cu exercițiile de forță au avut un risc semnificativ mai mic de a dezvolta boala decât cele care nu respectau aceste recomandări.

Rezultatele, prezentate de EatingWell, sugerează că nu doar numărul de minute petrecute făcând mișcare contează, ci și tipul exercițiilor practicate.

Combinația dintre cardio și forță, asociată cu un risc mai mic

Cercetarea a urmărit aproximativ 8.000 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani, pe o perioadă de aproape un deceniu. Participanții au fost evaluați în funcție de nivelul de activitate fizică și de respectarea recomandărilor privind exercițiile.

Persoanele care au respectat recomandările privind atât activitatea aerobică, cât și exercițiile de forță au prezentat un risc cu aproximativ 50% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2, comparativ cu cele care nu au atins aceste niveluri de activitate.

Cercetătorii au analizat, în special, combinația dintre cel puțin 150 de minute de activitate aerobică moderată pe săptămână și exerciții de forță efectuate în cel puțin două zile pe săptămână.

Activitatea aerobică poate include mersul alert, mersul pe bicicletă, înotul sau alte forme de mișcare care cresc ritmul cardiac. Antrenamentul de forță poate fi făcut cu greutăți, aparate, benzi elastice sau folosind propria greutate corporală.

De ce este importantă și forța musculară

Exercițiile de forță nu au doar rolul de a crește masa musculară. Activitatea fizică regulată poate contribui la îmbunătățirea modului în care organismul folosește glucoza și la menținerea unei greutăți sănătoase.

Din acest motiv, specialiștii recomandă în general combinarea mai multor forme de mișcare, în locul concentrării exclusiv pe cardio.

Un program simplu poate include, de exemplu, mers alert sau ciclism în mai multe zile ale săptămânii și două sesiuni de exerciții de forță.

Rezultatele nu înseamnă că riscul scade garantat la jumătate

Autorii studiului atrag însă atenția asupra unei limite importante: cercetarea arată o asociere între respectarea recomandărilor privind activitatea fizică și un risc mai mic de diabet de tip 2. Rezultatele nu demonstrează că această combinație de exerciții reduce în mod direct riscul cu exact 50%.

Riscul de diabet este influențat de mai mulți factori, printre care alimentația, greutatea corporală, vârsta, istoricul familial și alte aspecte legate de stilul de viață.

Totuși, rezultatele oferă un argument în plus pentru includerea exercițiilor de forță într-un program de activitate fizică. Pentru persoanele care fac deja mișcare, adăugarea a două sesiuni de antrenament de forță pe săptămână poate fi o modalitate simplă de a-și diversifica rutina.

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