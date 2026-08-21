BANC | Bulă ajunge acasă la 4 dimineața. Bubulina se trezește și îl ia la întrebări

Weekendul bate la ușă, așa că este momentul perfect pentru o porție zdravănă de bună dispoziție. Astăzi, CANCAN.RO vine cu o glumă savuroasă în care protagonistul este celebrul Bula. După o noapte petrecută până în zori, el ajunge acasă la ora 4:00, însă nu apucă să se bucure prea mult de liniște. Bubulina îl așteaptă trează și este hotărâtă să afle unde a fost și, mai ales, de ce a întârziat atât.

Bulă ajunge acasă la 4 dimineața. Bubulina se trezește și îl ia la întrebări:

– Unde ai fost?

– Am jucat biliard?

– Până la ora asta?

– Ne-am luat cu jocul și am pierdut noțiunea timpului.

– Bine, treci la somn!

Bulă se așază în pat, dar primește un mesaj. Ia telefonul, se duce la baie și citește: „A fost minunat, baby! Hai să o mai facem odată!”. Răspunde: „Și mie mi-a plăcut. Hai să o facem și mâine!”. După care se întoarce în pat. Bubulina îl ia din nou la întrebări:

– Unde ai fost, Bulă?

– La baie.

– Și ce ai făcut?

– M-am spălat pe mâini.

– Păi și de ce mi-ai luat telefonul?

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina, la psiholog:

– Doamnă Bubulina, ce v-ați dori de la căsnicia dumneavoastră?

– Aș vrea să simt o efuziune de dragoste și înțelegere, o comuniune între sufletele noastre. Să-l simt receptiv la sentimentele mele și săritor la dorințele împărtășite sau doar sugerate. Să avem o relație pură și caldă, o iubire continuă și înălțătoare. Practic, să ne contopim, exact ca atunci când ne-am cunoscut.

– Foarte frumos! Dar dumneavoastră, domnule Bulă, ce v-ați dori?

– Eu aș vrea decât să-mi dea voie la pescuit.

La examen

Profesorul îl întreabă pe Bulă:

— Bulă, spune-mi cinci animale din Africa.

Bulă răspunde imediat:

— Patru lei și o girafă.

Profesorul oftează:

— Nu, Bulă! Altă întrebare. Dacă ai avea cinci mere și eu ți-aș mai da încă cinci, câte ai avea?

— Cinci.

— Cum adică cinci?!

— Păi celelalte cinci nu mi le dați niciodată, doar întrebați.

Profesorul încearcă din nou:

— Bine… Dacă într-un copac sunt zece păsări și un vânător împușcă una, câte rămân?

— Niciuna.

— Greșit. Rămân nouă.

— Teoretic, da. Practic, celelalte zboară de frică.

Profesorul zâmbește:

— De data asta îmi place cum gândești.

Bulă:

— Și mie îmi place cum puneți întrebări imposibile.

Bulă la interviu

Bulă, proaspăt contabil, se prezintă la un interviu:

– Aș dori să mă angajez, nu am experiență, dar învăț repede și sunt creativ!

Patronul se gândește și spune:

– Ei bine, îți dau o șansă. Avem un debitor. Dacă obții de la el suma pe care ne-o datorează, te angajăm!

A doua zi Bulă se întoarce victorios cu suma.

– Fenomenal! Cum ai reușit?

– I-am spus că dacă nu ne plătește, mă duc la ceilalți creditori și le spun că ne-a plătit!

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