Motivul real pentru care Andrei Rotaru spune că s-a separat de Cristina. Ce i-ar fi făcut Tanța Blonda, fosta lui soacră

Motivul real pentru care Andrei Rotaru spune că s-a separat de Cristina. Ce i-ar fi făcut Tanța Blonda, fosta lui soacră
Andrei Rotaru și Cristina/foto: social media
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Povestea dintre Andrei Rotaru și Cristina Petre continuă să stârnească reacții, chiar și după ce cei doi au ajuns să meargă pe drumuri separate. Fostul cuplu, cunoscut publicului după participarea la „Insula Iubirii”, a trecut printr-o perioadă extrem de tensionată, iar acum ies la iveală noi detalii despre lucrurile care ar fi contribuit la despărțire.

Andrei Rotaru susține că separarea nu ar fi fost alegerea lui. Potrivit acestuia, Cristina Petre ar fi fost cea care a decis să pună punct relației, în timp ce el și-ar fi dorit să continue căsnicia. În cadrul emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni”, fostul concurent a vorbit deschis despre perioada de după revenirea din Thailanda și despre problemele care ar fi apărut după mutarea celor doi în casa mamei Cristinei.

Motivul real pentru care Andrei Rotaru spune că s-a separat de Cristina

Unul dintre principalele lucruri pe care Andrei le consideră responsabile pentru deteriorarea relației ar fi fost tocmai conviețuirea cu fosta sa soacră, Tanța Blonda. După experiența din Thailanda, cei doi au ajuns să locuiască împreună cu mama Cristinei, iar atmosfera din familie ar fi fost departe de cea pe care Andrei și-ar fi dorit-o.

Deși, în aparență, lucrurile ar fi trebuit să se îndrepte după ce Tanța Blonda a decis să îi ofere o nouă șansă și să treacă peste ceea ce se întâmplase în cadrul emisiunii, Andrei susține că situația nu ar fi fost atât de simplă. Fostul concurent consideră că a rămas în permanență asociat cu greșelile pe care le făcuse în trecut, iar acest lucru l-ar fi afectat în relația cu familia Cristinei.

„Deci, ea s-a despărțit de mine, dar eu nu am vrut să mă despart de ea (…) Mama ei a spus că ne iartă, dar nu a fost deloc așa! (…) Am fost judecat ca persoana care a înșelat și atât. Eu nu am mai fost altcineva decât cel care a înșelat în curtea aia (…) Vreau să înțeleagă și Cristina, să se uite bine acum la noi, în curte unde mâncam eu în spatele casei și ea mânca cu mama ei în casă, separat. Eu iarna mâncam singur acolo, nu aveam voie în casă.

În primul și în primul rând, faptul că ne-am întors acasă la mama ei (n.r. motivul despărțirii). În al doilea rând, două luni de zile cât am stat în Bali, am început și eu să mă uit la soare, la lună, la stele și am început să mă conectez cu mine, că și eu eram cu durere (…) Și i-am zis: > (…) Faptul că eu i-am spus lucrurile astea și nu i-am mai acordat atenție au dus la ruptura care urma să fie”, a spus Andrei Rotaru, la Insula Iubirii – Reuniuni.

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