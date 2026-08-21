Dieta de 22 de zile a lui Beyonce. Alimentele la care a renunțat complet

Dieta de 22 de zile a lui Beyonce. Alimentele la care a renunțat complet
Dieta de 22 de zile a lui Beyonce/ sursă foto: arhivă
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În urmă cu ceva timp, Beyonce a publicat un videoclip pe YouTube, intitulat „22 Days Nutrition”, prin care promovează un program de dietă creat de antrenorul ei și fizioterapeutul Marco Borges. Artista a mers mai departe și a urmat dieta timp de 44 de zile, în pregătirea pentru concertul ei de la Coachella din 2018. 

Planul alimentat de 22 de zile a revenit în atenția publicului la începutul acestui an când Beyonce și-a etalat trupul pe covorul roșu de la premiile Grammy, după 22 de zile de alimentație complet vegană, care i-a ajutat pe ea și pe soțul ei, Jay Z, să slăbească și să se tonifice. Este, în esență, o dietă 100% vegetală, care exclude pâinea, carbohidrații, zahărul, lactatele, carnea, peștele și alcoolul. Fiecare zi a fost dedicată consumului unei noi mese pe bază de plante.

În ce constă dieta de 22 de zile a lui Beyonce

Dieta a fost creată de Marco Borges, antrenor, fizioterapeut și prieten al lui Beyonce. El a scris o carte despre acest plan alimentar, intitulată „The 22-Day Revolution Diet”. De obicei, dieta durează 22 de zile, dar Beyonce a ținut-o timp de 44 de zile în perioada premergătoare celebrului ei concert de la Coachella (2018).

Motto-ul autorului cărții este: „Dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață, dacă vrei să-ți schimbi viața, trebuie să începi cu obiceiurile tale”, pornind de la ideea că este nevoie de 22 de zile pentru a forma un obicei.

În prima zi, Borges recomandă fulgi de ovăz pentru micul dejun și îi încurajează pe cititori să adauge fructe proaspete pentru a da gust. Pentru cină, Marco Borges propune o salată de roșii și avocado.

Beyonce/ sursă foto: Shutterstock

Desigur, Beyonce nu și-a obținut silueta de vis și corpul tonifiat doar mâncând fulgi de ovăz, fructe sau frunze verzi. Așa că a fost nevoie și de exerciții fizice. Autorul dietei recomandă exerciții fizice în fiecare zi. Fiecare zi este diferită, dar el recomandă între 30 și 45 de minute de cardio zilnic sau un antrenament de forță care implică ridicarea greutăților.

Singurul dezavantaj al acestei dietei este că, în anumite zile, necesită mult timp pentru prepararea felurilor de mâncare. Cu aproximație, între o oră și o oră și jumătate pentru a pregăti toate mesele pentru ziua următoare.

Specialiștii atrag atenția asupra unui detaliu extrem de important pentru cei care scot carnea din alimentație . Vegetarienii trebuie să consume alimente bogate în proteine pentru a se asigura că nu ajung în situația unui deficit de vitamina B12 – care poate duce la oboseală, epuizare și anemie. Oamenii vor slăbi, deoarece elimină mai multe grupe de alimente, inclusiv alimentele din cauza cărora majoritatea oamenilor se îngrașă, și anume gustările bogate în grăsimi sau zahăr.

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