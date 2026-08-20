Oana Radu, transformare uluitoare! Artista și-a lăsat fanii cu gura căscată: „Revin în formă curând”

Oana Radu, transformare uluitoare! Artista și-a lăsat fanii cu gura căscată: „Revin în formă curând”
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Oana Radu (32 de ani) a dat din nou lovitura cu cea mai recentă apariție! Artista și-a surprins urmăritorii după ce a arătat rezultatele unei perioade în care s-a ținut serios de sport și de un stil de viață mai echilibrat. Diferența este greu de trecut cu vederea, iar mesajul pe care l-a transmis lasă clar de înțeles că schimbarea nu s-a încheiat aici.

Cântăreața a intrat într-o cursă contra kilogramelor și pare mai determinată ca niciodată să ajungă la forma pe care și-o dorește. Nu s-a mulțumit cu rezultatele obținute până acum și a continuat să petreacă timp în sala de fitness, unde își lucrează intens silueta.

Oana Radu nu vrea să se oprească aici!

În ultimele luni, artista a făcut schimbări importante în rutina sa. Sportul a devenit o constantă, iar rezultatele au început să fie tot mai vizibile. Oana Radu nu se ferește să le arate fanilor progresul și pare hotărâtă să continue până când va fi pe deplin mulțumită de rezultat. Recent, vedeta a publicat imagini filmate chiar în sala de fitness, însoțite de un mesaj care spune totul despre planurile sale.

„Revin în formă curând”, a scris Oana Radu, pe Instagram.

Oana Radu, transformare uluitoare! Artista și-a lăsat fanii cu gura căscată: „Revin în formă curând”

Oana Radu, transformare uluitoare! Artista și-a lăsat fanii cu gura căscată: „Revin în formă curând”

După kilogramele date jos, Oana pare pregătită să ducă schimbarea și mai departe și să-și surprindă din nou publicul.

Lupta nevăzută din spatele transformării

Dincolo de imaginile din sala de sport și de schimbarea fizică, artista a povestit și despre o problemă care a ajuns să-i afecteze serios liniștea. Oana a mărturisit că se confruntă cu o teamă constantă legată de sănătate și că anumite senzații o fac să se gândească imediat la scenarii grave. Vedeta a recunoscut că ajunge să își verifice permanent corpul și să interpreteze diferite simptome, lucru care o consumă.

„Mai există oare oameni care au health anxiety sau ipohondrie/frică de boli? Pe mine chestia asta mă dărâmă. Pur și simplu mă dărâmă frica și constanta verificare interioară pe care o am la fiecare mișcare, la fiecare lucru pe care eu îl consider simptom, interpretez orice lucru ca fiind ceva foarte grav și nu mai știu ce să fac”, a spus Oana Radu.

Chiar și așa, artista continuă să-și vadă de obiectivul pe care și l-a propus. Cu sport, disciplină și multă ambiție, Oana Radu pare decisă să meargă până la capăt. Iar dacă mesajul ei este un indiciu, următoarea transformare ar putea fi și mai spectaculoasă.

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