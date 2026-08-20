Dorian Popa, prins cu minciuna. Și comedianții l-au luat peste picior „Bro, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat ChatGPT-ul!”

Dorian Popa, prins cu minciuna. Și comedianții l-au luat peste picior „Bro, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat ChatGPT-ul!”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dorian Popa a vrut să rupă internetul cu o fotografie de la mare, dar un celebru comediant i-a stricat instantaneu momentul! Teo Ioniță a pus lupa pe imagine și a descoperit un detaliu care pare desprins dintr-un film SF. În loc să iasă impecabil, editarea cu inteligență artificială l-ar fi transformat pe artist într-un veritabil Triton.

Mai exact, fotografia a ajuns să ridice mari semne de întrebare în zona picioarelor. Degetele par să fi trecut printr-un proces accelerat de evoluție, iar rezultatul i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă Dorian Popa mai era pe plajă sau se pregătea să facă o baie printre sirene.

Dorian Popa, prins cu minciuna: „Bro, omul are branhii”

Teo Ioniță n-a ratat ocazia și a făcut spectacol pe seama imaginii. Comediantul a luat la puricat fotografia și a găsit de toate: de la slipii despre care spune că par scoși direct din 2007 până la branhiile apărute miraculos la picioarele artistului.

„După cum se poate observa, domnul Dorian Popa a postat această poză pe Instagram. La prima vedere, ai spune: «Ce poză frumoasă! El cu nevastă-sa la mare, ce mult se iubesc oamenii ăștia!» Dar, dacă ne uităm mai atent, o să observăm slipii. Ăia sunt slipii pe care i-a purtat tac-tu-mare la Neptun, ultima oară când a fost la mare, în 2007. Pare că prima frază pe care a pronunțat-o vreodată cineva purtând acei slipi este: «Ia uite, băi, tataie, aici e vila de protocol a lui Ceaușescu.

Dorian Popa, prins cu minciuna. Și comedianții l-au luat peste picior „Bro, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat ChatGPT-ul!”

Dorian Popa, prins cu minciuna. Și comedianții l-au luat peste picior „Bro, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat ChatGPT-ul!”

Aici venea el cu Leana și se babardeau.» Să zicem că treci peste slipi și te duci puțin mai departe și o să observi picioarele lui Dorian Popa. Bro, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat ChatGPT-ul! Nu se poate așa ceva: are opt degete la picior și toate sunt legate între ele. În urma acestor dovezi, eu pot spune că el este un personaj inventat prin inteligență artificială. În momentul ăsta, s-a scăpat ChatGPT-ul și l-a scos puțin triton”, a spus comediantul Teo Ioniță.

Practic, în interpretarea comediantului, Dorian ar fi pornit de la o fotografie clasică de vacanță și ar fi ajuns, după intervenția inteligenței artificiale, la un pas de a primi domiciliu permanent în Marea Neagră.

Și exact aici începe distracția. Pentru că, dacă până acum AI-ul putea să schimbe lumina, să curețe fundalul sau să ajusteze anumite detalii, în cazul de față pare că algoritmul ar fi decis să-i ofere artistului un upgrade biologic. Opt degete. Picioare unite. Aspect de membrană interdigitală. Cu alte cuvinte: Dorian Popa, varianta acvatică.

Fanii s-au amuzant copios

După ce Teo Ioniță a atras atenția asupra fotografiei, secțiunea de comentarii s-a transformat într-un adevărat tribunal al degetelor. Internauții au intrat în joc și au început să analizeze fotografia din toate unghiurile.

„O să-ți prindă bine nămolul pentru problema de la piciorul stâng. Multă sănătate!”, „Cernobîl, după degetele de la picioare 😁”, „Ce e cu picioru ăla 😮😮😮😮”, „Câte degete ai vărule la picior”, „Câte degete ai vărule la picior”, „Toți ochii pe piciorul lui Dorian 😂😂😂😂”, iată doar o parte din multele reacții avute de internauți.

Dacă cineva se aștepta ca Dorian Popa să se supere sau să ignore avalanșa de comentarii, artistul a ales exact varianta opusă. A făcut haz de situație și a venit cu o explicație care a transformat și mai tare fotografia într-un material de stand-up.

„Am membrana interdigitala ca sa’not mai bine johnescuuu 🤣🤣🤣”, a fost replica de milioane a cântărețului, care a ales să facă haz de necaz după ce a fost prins că a folosit inteligența artificială pentru a-și edita fotografiile publicate pe Instagram.

Până una-alta, după fotografia asta, Dorian Popa nu mai e doar un artist la mare. E Triton, ediție limitată, cu slipi vintage și branhii incluse în pachet.

VEZI ȘI: Dorian Popa, mândru nevoie mare de soția lui. Andreea s-a fotografiat într-o ipostază provocatoare

 Au pus preț pe capul lui Alex Bodi! Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe „Măcelarul lui Bebino” să-l aranjeze pe musculos

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Oana Radu, transformare uluitoare! Artista și-a lăsat fanii cu gura căscată: „Revin în formă curând”
Oana Radu, transformare uluitoare! Artista și-a lăsat fanii cu gura căscată: „Revin în formă curând”
Și-a acoperit tatuajul cu numele lui Răzvan Kovacs, dar viața i-a scos în cale un alt Răzvan. Ema Oprișan a recunoscut cine este bărbatul care i-a atras atenția
Și-a acoperit tatuajul cu numele lui Răzvan Kovacs, dar viața i-a scos în cale un alt Răzvan. Ema Oprișan a recunoscut cine este bărbatul care i-a atras atenția
Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea
Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea
Roxana Dobrițoiu, refuzată de Antena 1. A vrut să fie ispită la Insula iubirii 2026, dar a eșuat
Roxana Dobrițoiu, refuzată de Antena 1. A vrut să fie ispită la Insula iubirii 2026, dar a eșuat
Dana Roba a ”comis-o” din nou. Ce i-a răspuns o mireasă, după ce a vrut să-i taie hainele: ”Trebuie să plec la cununie”
Dana Roba a ”comis-o” din nou. Ce i-a răspuns o mireasă, după ce a vrut să-i taie hainele: ”Trebuie să plec la cununie”
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
2.630 de euro pe lună ca să călătorești prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite
Mediafax
2.630 de euro pe lună ca să călătorești prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună”
Click.ro
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună”
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Digi 24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
go4it.ro
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul.ro
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.