Dorian Popa, prins cu minciuna. Și comedianții l-au luat peste picior „Bro, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat ChatGPT-ul!”

Dorian Popa a vrut să rupă internetul cu o fotografie de la mare, dar un celebru comediant i-a stricat instantaneu momentul! Teo Ioniță a pus lupa pe imagine și a descoperit un detaliu care pare desprins dintr-un film SF. În loc să iasă impecabil, editarea cu inteligență artificială l-ar fi transformat pe artist într-un veritabil Triton.

Mai exact, fotografia a ajuns să ridice mari semne de întrebare în zona picioarelor. Degetele par să fi trecut printr-un proces accelerat de evoluție, iar rezultatul i-a făcut pe internauți să se întrebe dacă Dorian Popa mai era pe plajă sau se pregătea să facă o baie printre sirene.

Dorian Popa, prins cu minciuna: „Bro, omul are branhii”

Teo Ioniță n-a ratat ocazia și a făcut spectacol pe seama imaginii. Comediantul a luat la puricat fotografia și a găsit de toate: de la slipii despre care spune că par scoși direct din 2007 până la branhiile apărute miraculos la picioarele artistului.

„După cum se poate observa, domnul Dorian Popa a postat această poză pe Instagram. La prima vedere, ai spune: «Ce poză frumoasă! El cu nevastă-sa la mare, ce mult se iubesc oamenii ăștia!» Dar, dacă ne uităm mai atent, o să observăm slipii. Ăia sunt slipii pe care i-a purtat tac-tu-mare la Neptun, ultima oară când a fost la mare, în 2007. Pare că prima frază pe care a pronunțat-o vreodată cineva purtând acei slipi este: «Ia uite, băi, tataie, aici e vila de protocol a lui Ceaușescu.

Aici venea el cu Leana și se babardeau.» Să zicem că treci peste slipi și te duci puțin mai departe și o să observi picioarele lui Dorian Popa. Bro, omul are branhii. Ia uitați ce i-a generat ChatGPT-ul! Nu se poate așa ceva: are opt degete la picior și toate sunt legate între ele. În urma acestor dovezi, eu pot spune că el este un personaj inventat prin inteligență artificială. În momentul ăsta, s-a scăpat ChatGPT-ul și l-a scos puțin triton”, a spus comediantul Teo Ioniță.

Practic, în interpretarea comediantului, Dorian ar fi pornit de la o fotografie clasică de vacanță și ar fi ajuns, după intervenția inteligenței artificiale, la un pas de a primi domiciliu permanent în Marea Neagră.

Și exact aici începe distracția. Pentru că, dacă până acum AI-ul putea să schimbe lumina, să curețe fundalul sau să ajusteze anumite detalii, în cazul de față pare că algoritmul ar fi decis să-i ofere artistului un upgrade biologic. Opt degete. Picioare unite. Aspect de membrană interdigitală. Cu alte cuvinte: Dorian Popa, varianta acvatică.

Fanii s-au amuzant copios

După ce Teo Ioniță a atras atenția asupra fotografiei, secțiunea de comentarii s-a transformat într-un adevărat tribunal al degetelor. Internauții au intrat în joc și au început să analizeze fotografia din toate unghiurile.

„O să-ți prindă bine nămolul pentru problema de la piciorul stâng. Multă sănătate!”, „Cernobîl, după degetele de la picioare 😁”, „Ce e cu picioru ăla 😮😮😮😮”, „Câte degete ai vărule la picior”, „Câte degete ai vărule la picior”, „Toți ochii pe piciorul lui Dorian 😂😂😂😂”, iată doar o parte din multele reacții avute de internauți.

Dacă cineva se aștepta ca Dorian Popa să se supere sau să ignore avalanșa de comentarii, artistul a ales exact varianta opusă. A făcut haz de situație și a venit cu o explicație care a transformat și mai tare fotografia într-un material de stand-up.

„Am membrana interdigitala ca sa’not mai bine johnescuuu 🤣🤣🤣”, a fost replica de milioane a cântărețului, care a ales să facă haz de necaz după ce a fost prins că a folosit inteligența artificială pentru a-și edita fotografiile publicate pe Instagram.

Până una-alta, după fotografia asta, Dorian Popa nu mai e doar un artist la mare. E Triton, ediție limitată, cu slipi vintage și branhii incluse în pachet.

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