Motivul pentru care Teo nu a plăcut-o niciodată pe Maria Avram, deși l-a scos la date: ”M-a omorât, nu mai puteam”

Motivul pentru care Teo nu a plăcut-o niciodată pe Maria Avram, deși l-a scos la date: ”M-a omorât, nu mai puteam”
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Teo Costache se numără printre cele mai discutate ispite din sezoanele 8 și 9 de la Insula iubirii, în special după difuzarea la TV al momentului intim din baie, dintre el și Ella Vișan. Până la acel episod, fosta ispită a avut ocazia să cunoască și alte concurente, iar printre ele s-a numărat și Maria Avram. Recent, Teo a vorbit despre singura și ultima întâlnire dintre ei, care s-a dovedit a fi un fiasco total. 

Invitat în podcastul Face to Face, Teo Costache a vorbit despre nepotrivirea izbitoare dintre el și Maria Avram. Cei doi au avut ocazia să petreacă timp împreună la un date, însă firea energică și dezinvoltă a Mariei i-a dat mari bătăi de cap fostei ispite.

Teo de la Insula iubirii: „E mult prea mult pentru mine”

Teo a mărturisit că a fost suficientă o singură întâlnire pentru a-și da seama de nepotrivirea dintre ei. Acesta s-a declarat învins și complet epuizat după date-ul cu fosta concurentă, descriind întâlnirea ca fiind una extrem de obositoare.

Teo: Cu Maria Avram am avut un date, am simțit-o deschisă față de mine, dar nu-mi plăcea pentru că avea prea multă energie pentru mine. Mi se părea că vorbea prea mult. La primul date mă omorâse. Mă pusesem puțin la somn în van și trăgea de mine.

Eram mort obosit. Știi cum ei… acolo dormi 4 ore pe noapte când apuci. Și când am văzut că nu mă lasă să închid ochii măcar jumătate de oră… Eu am zile în care mai adorm 20 de minute și îmi e de ajuns. Somnul ăla de 20 de minute face cât două ore.

Când am văzut câtă energie are femeia și cât vorbește am zis că e mult prea mult pentru mine.

Bianca Drăgan: Dar și Ella era destul de energică.

Teo: Da, dar Ella avea și moment în care se mula după mine.

Ella Vișan, reacție cu subînțeles după atacul lui Teo Costache: „În cele din urmă, viața este despre asta…”

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