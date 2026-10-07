Casa Adrianei Iliescu, vandalizată! Pagube, acuzații și un război care s-a mutat în sala de judecată

Adriana Iliescu (88 de ani), femeia care a intrat în Cartea Recordurilor după ce a devenit mamă la 66 de ani, duce de ani buni un război chiar cu rudele sale. Nu unul de imagine, ci unul pentru o proprietate de familie din Bălcești, Vâlcea. Acuzațiile sunt grave și s-au mutat în instanță, acolo unde ea încearcă să demonstreze că i-a fost vandalizată o parte din proprietatea pe care tatăl ei i-a lăsat-o moștenire. CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Adriana Iliescu, femeia care a devenit celebră în toată România după ce a născut la 66 de ani, duce de ani întregi un război pentru o proprietate din Bălcești, Vâlcea.

Cel mai recent capitol a readus-o în fața judecătorilor, după ce a reclamat că o parte din teren i-ar fi fost ocupată, iar mai multe construcții din gospodărie ar fi fost distruse.

Din actele aflate la dosar, obținute de CANCAN.RO, reiese că Adriana Iliescu a primit, în 1981, prin donație, o cameră de 16 metri pătrați dintr-o casă cu șase camere, plus dreptul de coproprietate asupra părților comune. Mai târziu, prin ordin al prefectului, i-a fost atribuit și un teren de 320 de metri pătrați.

Numai că, în 2004, alte rude au vândut mai departe un teren intravilan de peste 2.100 de metri pătrați, plus trei camere din aceeași construcție. De aici a început scandalul care avea să țină ani buni prin tribunale.

Adriana Iliescu susține că rudele sale ar fi vândut mai mult decât aveau dreptul și că, odată cu tranzacția, cumpărătorii ar fi ajuns și pe terenul pe care ea îl consideră al său. În cererea depusă la instanță, cea mai bătrână mamă din România vorbește explicit despre faptul că aceștia i-au vandalizat pur și simplu proprietățile.

Și nu s-a oprit aici. Adriana Iliescu a mai reclamat că pârâții și-ar fi permis „să ocupe terenul de grădinărie” și că accesul în gospodărie ar fi devenit dificil, întrucât, potrivit susținerilor ei, exista o singură cale de intrare și ieșire spre curte și terenul agricol.

Adriana Iliescu ”a pus tunurile” pe rude

Miza a devenit și mai spectaculoasă când în dosar a apărut și povestea „casei mici din fundul curții”. Adriana Iliescu a susținut că aceasta ar fi fost demolată fără autorizație și a cerut ca pârâții să fie obligați să reconstruiască gardul, două latrine și respectiva anexă.

”În speţă, reclamanta susţine că pârâţii au distrus gardul existent între proprietăţi, două latrine situate pe linia de hotar, respectiv ,,casa mică din fundul curţii”, solicitând obligarea acestora la refacerea/reconstrucţia bunurilor în discuţie”.

Instanța a constatat că acea „casă mică” existase într-adevăr, însă a arătat că din acte mai vechi rezulta că imobilul era deja într-o stare avansată de degradare. În plus, judecătorii au considerat că Adriana Iliescu nu a reușit să dovedească suficient când s-ar fi produs distrugerile, cine le-ar fi făcut și în ce împrejurări.

Fotografiile depuse la dosar nu au fost considerate suficiente pentru a demonstra acuzațiile.

Nici conflictul cu reprezentanții cumpărătorilor nu a rămas într-o zonă diplomatică. În apel, Adriana Iliescu a susținut că aceștia ar trebui „să se mulțumească cu ce s-a vândut și au cumpărat” și că nu ar avea dreptul să intre pe alte suprafețe care îi aparțin.

Ba chiar, despre unul dintre pârâți, a folosit o formulare deloc blândă: „dispune de o anume abilitate – adică viclenie” și l-a acuzat că ar face „tot felul de încurcături ca să acopere mai mult, fără acte, fără niciun drept”.

Numai că instanțele nu i-au dat câștig de cauză. Judecătoria a respins cererile privind anularea actului și grănițuirea, considerând că aceste chestiuni fuseseră deja tranșate în procese mai vechi. Au fost respinse și solicitările privind obligația daunelor morale pe care ea le-a solicitat.

Adriana Iliescu a mers mai departe și a făcut apel. Nici aici nu a avut însă succes. La 5 iunie 2025, Tribunalul Vâlcea a respins apelul și a menținut soluția primei instanțe.

Așa se face că, la mai bine de 20 de ani de la tranzacția care a aprins conflictul, Adriana Iliescu continua să se lupte în instanță pentru casa și terenul familiei. De această dată însă, judecătorii au considerat că principalele dispute fuseseră deja tranșate, iar acuzațiile privind distrugerile din gospodărie nu au fost dovedite suficient.

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