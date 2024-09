Cum arată Eliza Iliescu acum, la 19 ani. Din ce bani trăiesc lunar Adriana Iliescu și fiica ei

Povestea Adrianei a captat atenția publicului la nivel internațional în 2005, când a devenit mamă la vârsta de 66 de ani, printr-o procedură de fertilizare in vitro. La acea vreme, aceasta a adus pe lume o fetiță la doar 33 de săptămâni de sarcină, Eliza cântărind 1,400 kilograme la naștere. De atunci, cele două au rămas un exemplu de dedicare și ambiție. Iată cum arată tânăra acum, la 19 ani!

Eliza Iliescu, fetița zâmbitoare cu ochii de un albastru ca cerul, s-a transformat într-o tânără deosebit de preocupată de educația sa. După ce a obținut o notă impresionantă de 9.50 la examenul de bacalaureat, Eliza a ales să își continue studiile la două facultăți simultan, la Facultatea de Litere și la Facultatea de Științe Umane. Interesul ei profund pentru filozofie și limba română a motivat această decizie, iar Eliza se dovedește a fi la fel de ambițioasă și dedicată în domeniul academic precum mama sa.

Citește și: CE ETNIE ARE ADRIANA ILIESCU. UNDE S-A NĂSCUT MAMA ELIZEI, ADOLESCENTA CU CEA MAI BĂTRÂNĂ MAMĂ DIN LUME

Adriana Iliescu, acum în vârstă de 86 de ani, își susține fiica pe parcursul acestei călătorii educaționale, în ciuda provocărilor financiare pe care le înfruntă. Fosta profesoară universitară de limba română a reușit să își gestioneze cu grijă veniturile, care provin din pensia sa și din indemnizația acordată de Uniunea Scriitorilor, cumulând aproximativ 5,000 de lei lunar. Deși ieșită la pensie de câțiva ani, Adriana Iliescu declară că se descurcă financiar și poate să îi ofere Elizei sprijinul necesar pentru a-și urma visurile.

„Nu este o perioadă geroasă, de unde ger și frig? E chiar bine afară! În casă avem căldură, avem apă caldă, ne este bine, nu ducem lipsă de nimic. Nu ne plângem de nimic. M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar”, a anunțat Adriana Iliescu, acum ceva timp potrivit Playtech.