Ce etnie are Adriana Iliescu. Unde s-a născut mama Elizei, adolescenta cu cea mai bătrână mamă din lume

Adriana Iliescu (85 de ani) a devenit cunoscută în întreaga lume ca fiind cea mai în vârstă femeie care dat naștere unui prunc prin inseminare artificială. A reușit să dea peste cap aproape toate teoriile medicinei și a devenit mamă la vârsta de 66 de ani. În anul 2006 a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă- Eliza Bogdana Iliescu. Timpul a trecut, adolescenta are acum 19 ani și este studentă la două facultăți de prestigiu din București – Facultatea de Litere și Facultatea de Științe Umane. Deși au trecut aproape două decenii de când a devenit cea mai bătrână mamă, puțină lume știe detalii despre viața sa de până atunci.

Unde s-a născut Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume

Adriana Iliescu s-a născut pe 31 mai 1938 la Craiova și este o româncă get-beget. Provine dintr-o familie de intelectuali respectați – cu un tată și o mamă de profesie juriști. Când a venit vremea să-și urmeze visul – să devină profesoară de limba și literatura română, Adriana Iliescu s-a mutat în București, locul care i-a devenit a doua casă. După moartea părinților ei, casa din Craiova a fost vândută, însă vecinii își aduc aminte, chiar și acum, cu drag de ea și de cei care au crescut-o.

”O cunosc, cum să nu? I-am cunoscut și pe părinții ei. Erau mari învățați și oameni foarte respectați aici, în Craiova. Nu am fost prieteni, dar de bună ziua, la poartă, ne-am găsit tot timpul. Adriana era frumoasă, era o fată isteață și foarte înfiptă, o olteancă veritabilă.

A plecat demult, n-am mai văzut-o decât la televizor. A avut ea soarta asta, să nu aibă noroc de copii la tinerețe, dar Dumnezeu i-a dat atunci când a considerat El. Era o fată cuminte, învăța bine și niciodată nu se auzea nici musca la ei în casă. Am stat aici toată viața cu copiii mei, dar au plecat, și-au făcut rostul lor. Am rămas doar eu și Bobby (n.r. – cățelul)”, a declarat tanti Maria, pentru Fanatik.

Ce pensie are Adriana Iliescu

Fostă profesoară de limba și literatura română și profesor universitar, Adriana Iliescu beneficiază de o pensie de 5.000 de lei pe lună plus o indemnizație (lunară) de la Uniunea Scriitorilor – în valoare de aproximativ 2.000 de lei.

”M-a ajutat bunul Dumnezeu, am fost profesor universitar și am o pensie de 5.000 de lei pe lună, nu am probleme cu banii. Păcatul meu ar fi să zic că o duc greu financiar. Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică, ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, a declarat Adriana Iliescu pentru Playtech Știri – în urmă cu un an.