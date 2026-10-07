Unde și-a găsit Teo Costache liniștea. Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut publice imaginile

Unde și-a găsit Teo Costache liniștea. Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut publice imaginile
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Teo Costache a mers pe Muntele Athos / Sursa foto: Social media
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Teo Costache a renunțat, pentru o perioadă, la peisajele exclusiviste și vacanțele exotice cu care și-a obișnuit urmăritorii. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a ajuns de această dată pe Muntele Athos, unde a mers pentru rugăciune și reculegere. Imaginile publicate din călătorie i-au luat prin surprindere pe cei care îl urmăresc în mediul online.

De câteva zile, Teo Costache se află într-unul dintre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj ortodox. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a împărtășit cu urmăritorii fotografii realizate pe Muntele Athos, lăsând în urmă pentru moment stilul de viață cu care și-a obișnuit publicul. Călătoria pare să fie pentru el un prilej de retragere, rugăciune și liniște sufletească.

Fosta ispită s-a retras pe Muntele Athos

De această dată, Teo Costache și-a schimbat complet registrul. După numeroase escapade în locuri exclusiviste, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a ajuns pe Muntele Athos, unde petrece câteva zile în reculegere. Acesta a împărtășit online fotografii din pelerinaj, inclusiv cadre surprinse în lăcașurile de cult pe care le-a vizitat pentru a se ruga.

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Vizita pe Muntele Athos marchează o apariție neobișnuită pentru Teo Costache, obișnuit să-și împărtășească pe rețelele sociale experiențele din vacanțe de lux. Motivele care l-au dus de această dată în locul de pelerinaj nu au fost dezvăluite, însă fotografiile publicate din mănăstirile vizitate au atras imediat atenția celor care îl urmăresc.

„Slavă ție, Mamă ca m ai primit în Grădina Ta”, a scris Teo Costache, pe Instagram.

Teo Costache a dat vacanțele exclusiviste pe Muntele Athos / Sursa foto: Social media

Teo Costache își dorește o familie

După experiențele trăite în cele două sezoane ale emisiunii „Insula Iubirii”, Teo Costache a preferat să fie mult mai rezervat atunci când vine vorba despre viața sentimentală. Totuși, acesta a vorbit în trecut despre planurile sale pe termen lung și despre dorința de a avea o familie.

Teo a mărturisit că se imaginează în rolul de soț și tată și că și-ar dori să aibă un copil la o vârstă tânără. Pentru fosta ispită, întemeierea unei familii reprezintă unul dintre obiectivele importante pentru perioada următoare.

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Motivul pentru care Teo nu a plăcut-o niciodată pe Maria Avram, deși l-a scos la date: ”M-a omorât, nu mai puteam”

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