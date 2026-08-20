Ema Oprișan a recunoscut! Ce s-a întâmplat între ea și Răzvan Kovacs în perioada în care el era cu Ella Vișan: „Eu i-am scris”

După o perioadă în care Ema și Răzvan au încercat să își vadă separat de viețile lor, noi detalii despre relația lor au ieșit la iveală. Ema Oprișan a fost invitată în podcastul lui Bursucu, unde a vorbit deschis despre perioada complicată prin care a trecut alături de fostul concurent de la „Insula Iubirii”.

Relația dintre Ema și Răzvan a fost una intensă, marcată de despărțiri, împăcări și numeroase momente tensionate. Cei doi au împreună doi copii, iar legătura dintre ei nu a fost complet ruptă nici după ce lucrurile au început să se destrame. În ciuda conflictelor, au existat perioade în care au continuat să păstreze legătura.

Ce s-a întâmplat între ea și Răzvan Kovacs în perioada în care el era cu Ella Vișan

Unul dintre subiectele abordate în podcast a fost perioada în care Răzvan Kovacs a început o relație cu Ella Vișan. Povestea celor doi a ajuns în centrul atenției după participarea la „Insula Iubirii”, iar ulterior Răzvan și Ella au continuat să apară împreună în spațiul public.

Potrivit celor povestite de Ema Oprișan, comunicarea dintre ea și Răzvan nu s-ar fi oprit complet în acea perioadă. Cei doi ar fi continuat să vorbească, cu excepția intervalului de câteva zile în care Răzvan s-ar fi aflat în Anglia.

Dezvăluirea vine în contextul în care, în ultimele luni, relația dintre Ema și Răzvan a fost din nou intens discutată. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a explicat și cum a ajuns să reacționeze public după ce a fost contactată de o emisiune de televiziune în legătură cu noua relație a lui Răzvan.

Inițial, Ema nu și-ar fi dorit să intre într-un conflict public cu tatăl copiilor săi. Situația s-ar fi schimbat însă după aparițiile lui Răzvan și Ella, moment în care bruneta a decis să vorbească despre ceea ce se întâmpla din perspectiva ei.

Bursucu: În perioada relației Ellei cu el, voi doi ați vorbit? Ema: În perioada în care el a fost în Anglia, nu am vorbit cu el. Bursucu: A fost în Anglia patru zile. În rest, ați vorbit? Ema: Da! Bursucu: Tu l-ai căutat? Ema: Eu i-am scris în momentul în care… Nu i-am scris în momentul în care am aflat de Ella. I-am scris în momentul în care m-au contactat de la o emisiune, spunându-mi că ei știu deja că este mâna lui, piciorul lui, el vorbește în postări. Și le-am rugat doar ca, în momentul în care va apărea cu ea, să nu o facă în contextul Emei sau al copiilor. După aceea, am fost sunată de emisiune și mi s-a spus: „Mi-aș dori să vii tu prima oară, ca Răzvan să aibă dreptul la replică și nu invers, pentru că varianta ta, ca femeie…”. Și atunci am refuzat, pentru că eu nu duceam un război cu el, care are mai multă dreptate sau nu. A apărut el seara, în contextul în care eu i-am prezentat, și atunci mi s-a ridicat, mi-a apărut în cap și am început să vorbesc pe profilul meu de TikTok.

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