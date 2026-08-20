Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: „M-au obligat să..”

Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: "M-au obligat să.."
Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: "M-au obligat să.."
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un vlogger olandez a plecat revoltat după ce a mâncat la restaurantul lui Dani Oțil din București, mai exact de pe șoseaua Nordului! Chiel Van Wijk, cunoscut în țara sa pentru materialele despre călătorii și gastronomie, a avut parte de o experiență care l-a făcut să lase o recenzie usturătoare la câteva săptămâni după vizita în România. Deși a apreciat mâncarea și vinurile, un detaliu de la finalul mesei l-a enervat teribil.

Chiel Van Wijk a ajuns în urmă cu aproximativ două luni în România și, printre locurile pe care le-a testat în Capitală, s-a numărat și The Grill. Vloggerul a analizat experiența și a decis să-și spună public nemulțumirea pe Google Reviews.

Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil

Potrivit recenziei sale, problema nu ar fi fost calitatea preparatelor sau modul în care a fost servit, ci bacșișul. Olandezul susține că procentul de 10% i-ar fi fost solicitat fără ca acest lucru să-i fie comunicat clar în prealabil.

„Mâncare bună, vinuri bune. Servirea a fost ok. Cea mai mare problemă este că m-au obligat să las un bacșiș de 10 procente fără să comunice clar acest lucru in prealabil. Bacșișul ar trebui să fie ceva opțional, nu obligatoriu. Acest lucru nu a fost precizat dinainte și a lăsat un gust amar după masă”, a spus vlogger-ul.

Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București:

Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: „M-au obligat să..”

Restaurantul are preparate care vin cu prețuri pe măsura poziționării sale. Supa de cocoș costă 38 de lei, în timp ce pastele și risotto-ul se află în zona 70-100 de lei. Pentru o pizza, clienții achită aproximativ 60-70 de lei. La preparatele de la grătar, prețurile sunt calculate la 100 de grame și pot urca până la 89 de lei, în funcție de alegere.

Și berea poate adăuga o sumă consistentă la nota finală. Unele sortimente ajung la 30 de lei sticla, în timp ce o sticlă de Ursus costă 22 de lei, iar o halbă de Peroni este 20 de lei.

Și Mihai Bobonete s-a plâns de prețuri

Nu este prima dată când restaurantul lui Dani Oțil ajunge în centrul atenției din cauza notei de plată. Actorul Mihai Bobonete a povestit, la rândul său, despre o experiență care l-a luat prin surprindere. El a spus că prețurile sunt prea mari și că nu va mai veni niciodată în localul prezentatorului de la Antena 1.

„M-am uitat pe notă şi am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat şi pe spate şi am zis că cred că e greşită. Nu eram şi noi fraţii lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simţit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete.

VEZI ȘI: Dani Oțil, reacție ilară după ce a zburat la clasa business: ”Miroase altfel decât la săraci”

S-a subțiat porția de bani din TV! Din ce mai scoate Dani Oțil profit, după ce încasările din producție s-au prăbușit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Dana Roba a ”comis-o” din nou. Ce i-a răspuns o mireasă, după ce a vrut să-i taie hainele: ”Trebuie să plec la cununie”
Dana Roba a ”comis-o” din nou. Ce i-a răspuns o mireasă, după ce a vrut să-i taie hainele: ”Trebuie să plec la cununie”
Ema Oprișan a recunoscut! Ce s-a întâmplat între ea și Răzvan Kovacs în perioada în care el era cu Ella Vișan: „Eu i-am scris”
Ema Oprișan a recunoscut! Ce s-a întâmplat între ea și Răzvan Kovacs în perioada în care el era cu Ella Vișan: „Eu i-am scris”
Motivul pentru care Teo nu a plăcut-o niciodată pe Maria Avram, deși l-a scos la date: ”M-a omorât, nu mai puteam”
Motivul pentru care Teo nu a plăcut-o niciodată pe Maria Avram, deși l-a scos la date: ”M-a omorât, nu mai puteam”
Noua generație care ia cu asalt fotbalul mondial. Top 10 jucători care fac senzație în 2026
Noua generație care ia cu asalt fotbalul mondial. Top 10 jucători care fac senzație în 2026
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Mediafax
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut
Gandul.ro
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Click.ro
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
Promotor.ro
Care e cel mai economic model Dacia pe termen lung: GPL, hibrid sau electric?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut
Gandul.ro
Dosarul „Oxy Residence 2”. Cămătari pe lista finanțării proiectului. Cum și-a pierdut avocata Lungu casa. Dezvoltatorul a mai fost condamnat în trecut
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.