Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil din București: „M-au obligat să..”

Un vlogger olandez a plecat revoltat după ce a mâncat la restaurantul lui Dani Oțil din București, mai exact de pe șoseaua Nordului! Chiel Van Wijk, cunoscut în țara sa pentru materialele despre călătorii și gastronomie, a avut parte de o experiență care l-a făcut să lase o recenzie usturătoare la câteva săptămâni după vizita în România. Deși a apreciat mâncarea și vinurile, un detaliu de la finalul mesei l-a enervat teribil.

Chiel Van Wijk a ajuns în urmă cu aproximativ două luni în România și, printre locurile pe care le-a testat în Capitală, s-a numărat și The Grill. Vloggerul a analizat experiența și a decis să-și spună public nemulțumirea pe Google Reviews.

Vlogger olandez, scandalizat de ce a pățit în restaurantul lui Dani Oțil

Potrivit recenziei sale, problema nu ar fi fost calitatea preparatelor sau modul în care a fost servit, ci bacșișul. Olandezul susține că procentul de 10% i-ar fi fost solicitat fără ca acest lucru să-i fie comunicat clar în prealabil.

„Mâncare bună, vinuri bune. Servirea a fost ok. Cea mai mare problemă este că m-au obligat să las un bacșiș de 10 procente fără să comunice clar acest lucru in prealabil. Bacșișul ar trebui să fie ceva opțional, nu obligatoriu. Acest lucru nu a fost precizat dinainte și a lăsat un gust amar după masă”, a spus vlogger-ul.

Restaurantul are preparate care vin cu prețuri pe măsura poziționării sale. Supa de cocoș costă 38 de lei, în timp ce pastele și risotto-ul se află în zona 70-100 de lei. Pentru o pizza, clienții achită aproximativ 60-70 de lei. La preparatele de la grătar, prețurile sunt calculate la 100 de grame și pot urca până la 89 de lei, în funcție de alegere.

Și berea poate adăuga o sumă consistentă la nota finală. Unele sortimente ajung la 30 de lei sticla, în timp ce o sticlă de Ursus costă 22 de lei, iar o halbă de Peroni este 20 de lei.

Și Mihai Bobonete s-a plâns de prețuri

Nu este prima dată când restaurantul lui Dani Oțil ajunge în centrul atenției din cauza notei de plată. Actorul Mihai Bobonete a povestit, la rândul său, despre o experiență care l-a luat prin surprindere. El a spus că prețurile sunt prea mari și că nu va mai veni niciodată în localul prezentatorului de la Antena 1.

„M-am uitat pe notă şi am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat şi pe spate şi am zis că cred că e greşită. Nu eram şi noi fraţii lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin. Foarte urât m-am simţit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete.

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