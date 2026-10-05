Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața, în România. L-ai simțit?

Un cutremur cu magnitud inea 3,8 s-a produs luni dimineață în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 08:36, la o adâncime de 133,5 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare -Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

L uni, la ora 08:36:28, un seism cu magnitudinea de 3,8 s-a produs în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 133,5 kilometri, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fiz ica Pământului.

Seismul a fost înregistrat în apropierea mai multor orașe. Potrivit INFP, acesta s-a produs la 45 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 67 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 77 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești.

Două seisme înregistrate în Vrancea, în aceeași dimineață

Două cutremure au fost raportate duminică dimineață în zona seismică Vrancea, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul seism s-a produs la ora 06:05 și a avut magnitudinea de 3,1. Câteva ore mai târziu, la ora 11:09, un al doilea cutremur a fost înregistrat în aceeași zonă, acesta având o magnitudine de 3,4. Cel de-al doilea seism a fost localizat în județul Buzău.

Cutremurul în registrat la ora 11:09 s-a produs la o adâncime de 124,7 kilometri. Potrivit informațiilor transmise de specialiști, seismul a fost localizat la 63 de kilometri sud de Focșani, 52 de kilometri sud de Buzău, 62 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 de kilometri est de Brașov, 70 de kilometri nord-est de Ploiești și 99 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Cutremurul de 3,1 înregistrat d uminică dimineață, la ora 06:05, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, s-a produs la o adâncime de 114,6 kilometri.

Seismul a avut loc la 59 de kilometri sud de Focșani, 51 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 74 de kilometri nord-est de Ploiești.

Potrivit datelor disponibile, cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea 4,5. Seismul s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea.

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