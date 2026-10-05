Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața, în România. L-ai simțit?

Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața, în România. L-ai simțit?
Cutremur de 3,8 grade pe scara Richter luni dimineața
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un cutremur cu magnitudinea 3,8 s-a produs luni dimineață în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la ora 08:36, la o adâncime de 133,5 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Luni, la ora 08:36:28, un seism cu magnitudinea de 3,8 s-a produs în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 133,5 kilometri, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Seismul a fost înregistrat în apropierea mai multor orașe. Potrivit INFP, acesta s-a produs la 45 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 67 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 77 de kilometri est de Brașov și 90 de kilometri nord-est de Ploiești.

Două seisme înregistrate în Vrancea, în aceeași dimineață

Două cutremure au fost raportate duminică dimineață în zona seismică Vrancea, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul seism s-a produs la ora 06:05 și a avut magnitudinea de 3,1. Câteva ore mai târziu, la ora 11:09, un al doilea cutremur a fost înregistrat în aceeași zonă, acesta având o magnitudine de 3,4. Cel de-al doilea seism a fost localizat în județul Buzău.

Cutremurul înregistrat la ora 11:09 s-a produs la o adâncime de 124,7 kilometri. Potrivit informațiilor transmise de specialiști, seismul a fost localizat la 63 de kilometri sud de Focșani, 52 de kilometri sud de Buzău, 62 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 64 de kilometri est de Brașov, 70 de kilometri nord-est de Ploiești și 99 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Cutremurul de 3,1 înregistrat duminică dimineață, la ora 06:05, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, s-a produs la o adâncime de 114,6 kilometri.

Seismul a avut loc la 59 de kilometri sud de Focșani, 51 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 74 de kilometri nord-est de Ploiești.

Potrivit datelor disponibile, cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut magnitudinea 4,5. Seismul s-a produs pe 26 februarie, în județul Vrancea.

CITEȘTE ȘI: Trei cutremure s-au produs duminică, 4 octombrie, în România. În ce orașe s-au resimțit

Alertă seismică în România, sâmbătă dimineața. Două cutremure au avut loc la două ore distanță

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi
Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi
Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier
Nicolae Hangiu a murit la doar 24 de ani! Tânărul polițist și-a pierdut viața într-un grav accident rutier
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
O navă a fost lovită de o dronă lângă platforma Pescăruș, 13 marinari sunt daţi dispăruți. Este alertă în Marea Neagră!
Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul
Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul
Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
Cum faci cea mai bună dulceață de gutui. Secretul bunicii pentru un preparat delicios
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
Click.ro
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.