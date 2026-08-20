Localitatea din România cu 100% rată de promovabilitate la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026

Localitatea din România cu 100% rată de promovabilitate la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026
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O comună din județul Constanța se poate lăuda cu o rată de promovare de 100% la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2026. Performanța vine într-un context aparte: în localitate există un singur liceu, iar pentru sesiunea din august-septembrie un singur candidat a mai avut de trecut prin emoțiile examenului maturității. Acesta a reușit să obțină note de trecere la toate probele și să încheie Bacalaureatul cu media 6,55.

Este vorba despre comuna Nicolae Bălcescu, din județul Constanța, unde funcționează Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu”. Unitatea de învățământ este singurul liceu din localitate și pregătește elevi în cadrul filierei tehnologice. Instituția figurează oficial ca unitate de învățământ liceal din comuna Nicolae Bălcescu, cu profil tehnic și specializarea „tehnician în construcții și lucrări publice”.

Localitatea din România cu 100% rată de promovabilitate la sesiunea de toamnă

Rezultatul obținut în această vară este cu atât mai interesant cu cât, după prima sesiune a Bacalaureatului, aproape toți elevii care urmau să încheie studiile liceale își rezolvaseră deja situația. Potrivit datelor disponibile pentru sesiunea de toamnă, un singur candidat de la Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” Nicolae Bălcescu a mai fost înscris pentru probele scrise.

Practic, întreaga miză pentru comuna constănțeană s-a concentrat asupra unui singur elev.

Acesta a susținut probele necesare pentru promovarea examenului și a reușit să treacă de pragul minim impus pentru Bacalaureat. La Limba și literatura română, candidatul a obținut nota 7,05. Rezultatul de la Matematică a fost 6,50, iar la proba la alegere a profilului și specializării, Biologie vegetală și animală, nota finală a fost 6,10.

Media generală calculată în urma celor trei probe a fost 6,55.

Prin urmare, candidatul a bifat toate condițiile necesare pentru promovarea examenului, iar rezultatul său a dus la o rată de promovare de 100% pentru candidații liceului care au susținut Bacalaureatul în această sesiune. Datele oficiale publicate în sistemul de rezultate al examenului de Bacalaureat 2026 arată că rezultatele pentru județul Constanța au fost actualizate inclusiv în data de 18 august 2026.

Situația de la Nicolae Bălcescu este una mai puțin obișnuită, tocmai pentru că procentul de 100% trebuie privit în raport cu numărul foarte mic de candidați care au ajuns în sesiunea de toamnă. Nu este vorba despre zeci sau sute de absolvenți care au susținut simultan examenul, ci despre un singur elev.

CITEŞTE ŞI: Rezultate Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Unde pot fi verificate notele

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