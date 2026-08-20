Marcel Iureș la 75 de ani. Ce face astăzi actorul român care a ajuns la Hollywood și a jucat alături de Tom Cruise și Bruce Willis

Marcel Iureș a împlinit 75 de ani pe 2 august, dar nu pare deloc pregătit să se despartă de scenă. Actorul român, care a ajuns la Hollywood și a jucat alături de Tom Cruise, George Clooney, Nicole Kidman, Bruce Willis și Colin Farrell, continuă să facă teatru, să lucreze cu tinerii actori și să vorbească despre provocările unei lumi în care tehnologia pătrunde inclusiv în sala de spectacol. Iar rolul pe care îl joacă acum pare aproape simbolic pentru această etapă a carierei sale: Don Quijote, bătrânul visător care refuză să accepte lumea așa cum este. În septembrie, publicul îl va putea vedea din nou pe scena Teatrului ACT, în două reprezentații ale spectacolului regizat de Alexandru Dabija.

La 75 de ani, Marcel Iureș este Don Quijote

După o carieră de aproape o jumătate de secol, Marcel Iureș continuă să urce pe scenă. Unul dintre spectacolele în care poate fi văzut în această perioadă este Don Quijote, după Miguel de Cervantes, în adaptarea lui James Fenton și regia lui Alexandru Dabija. Este poate unul dintre cele mai potrivite personaje pentru etapa în care se află marele actor: un bătrân excentric care, după o viață petrecută citind despre cavaleri, hotărăște să pornească el însuși într-o aventură și să devină cavaler rătăcitor.

Însoțit de credinciosul Sancho Panza și înarmat cu o lance, o sabie și mai ales cu o imaginație fără limite, Don Quijote pornește să lupte cu morile de vânt, vede uriași acolo unde ceilalți nu îi văd și își dedică faptele unei domnițe pe care nu a întâlnit-o niciodată. Pe măsură ce aventura înaintează, granița dintre realitate și imaginație devine tot mai fragilă.

Montarea de la teatru aduce povestea lui Cervantes într-o formulă contemporană, în care umorul, aventura și melancolia se întâlnesc cu întrebările despre idealism, realitate și puterea imaginației.

„Noi, cei cinci stră-stră-strănepoți strânși aici de un și mai strănepot, ne-am adunat să vă spunem povestea stră-stră-străbunicului nostru, Don Quijote din La Mancha-o poveste care a stră-străbătut închipuirea lui Miguel Cervantes. Îndrăzniți să o credeți”, spune Marcel Iureș în prezentarea spectacolului.

Publicul va avea ocazia să îl întâlnească din nou pe actor în acest rol în luna septembrie, când sunt programate două reprezentații.

Marcel Iureș nu s-a retras din actorie

Scena nu este singurul loc în care Marcel Iureș își continuă activitatea la 75 de ani. În iunie 2026, actorul s-a aflat la Alba Iulia, unde, împreună cu criticul de teatru Marina Constantinescu, a coordonat un atelier de poetică teatrală organizat de UNITER la Teatrul de Păpuși „Prichindel”.

Opt actori tineri – Mălina Lazăr, Oana Jindiceanu, Ecaterina Lupu, Buse Özgül, Mihai Nițu, Iosif Paștina, Iulian Costea și Aurelian Culea – au lucrat în cadrul atelierului asupra universului poetic al lui George Gordon Byron.

Nu a fost vorba despre simpla recitare a unor texte. Poezia a fost analizată și transformată în exercițiu scenic, prin voce, respirație, mișcare, emoție și prezență. Procesul s-a încheiat cu o demonstrație publică construită în jurul poemului narativ Pelerinajul lui Childe Harold.

Este o ipostază diferită a lui Marcel Iureș: după decenii petrecute pe unele dintre cele mai importante scene și platouri de filmare, experiența sa ajunge acum și la actorii aflați la început de drum.

Ce spune Marcel Iureș despre tehnologie

Actorul privește cu luciditate și schimbările prin care trece teatrul în secolul XXI. Într-un interviu acordat anul trecut, Iureș vorbea despre una dintre problemele pe care actorii le întâlnesc tot mai des: telefonul mobil.

„Telefonul reprezintă și el un program și niște sârmulițe, nu e etern și nu va fi etern. Existența și evoluția lui tehnologică vor mai dura însă, poate că mobilul se va transforma mai întâi într-o pastilă, apoi într-un fir de păr. Nu-i voi nega utilitatea de zi cu zi”, spunea actorul.

Problema apare atunci când telefonul intră în convenția spectacolului. La Teatrul ACT, unde distanța dintre public și actori este foarte mică, efectul poate fi cu atât mai puternic.

Iureș amintea însă că nici publicul din vremea lui Shakespeare nu era tocmai disciplinat. Spectatorii vorbeau, negociau și chiar se certau în timp ce pe scenă se jucau piesele marelui dramaturg englez.

Astăzi, actorii ajung uneori să oprească reprezentația pentru a cere închiderea telefoanelor, iar pentru Iureș acest lucru poate distruge convenția teatrală:

„Cu zgomotul unui telefon nu poate lupta nimeni, nici Sorescu, nici Caragiale, nici însuși Shakespeare.”

Cum privește inteligența artificială

Marcel Iureș are o perspectivă la fel de interesantă asupra inteligenței artificiale și a utilizării noilor tehnologii în artă.

„Este greșit să credem că inteligența artificială vine peste noi. Inteligența artificială e deja în noi”, spunea actorul.

Pentru el, tehnologia reprezintă în continuare o creație a omului, iar adevăratul fenomen interesant este mai degrabă reacția oamenilor în fața acesteia.

„Nu e nimic spectaculos în inteligența artificială, mai spectaculoase sunt spaima, panica în fața ei. Există în subtext teama că nu vom mai deosebi omul de tehnologie, dar tehnologia, oricât ar fi ea de avansată, este produsul omului și nu va fi niciodată mai tare decât acesta.”

De la Băilești la marile scene ale României

Marcel Iureș s-a născut pe 2 august 1951, la Băilești, în județul Dolj. A absolvit în 1978 Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București, la clasa profesorului Marin Moraru. Tot în 1978 debuta în teatru, în Menajeria de sticlă de Tennessee Williams, în rolul lui Tom, la Teatrul Național din Cluj.

Au urmat scenele teatrelor Bulandra, Odeon și Național din București și o serie impresionantă de personaje din Shakespeare, Cehov, Camus, Caragiale, Beckett, Thomas Bernhard sau Edward Albee. A fost Horatio în Hamlet, Richard al III-lea, Caligula, Richard al II-lea, Bruscon în Creatorul de teatru și Cațavencu în O scrisoare pierdută, printre multe alte roluri.

În 1995, Iureș a pus bazele Teatrului ACT, prima scenă independentă de teatru din România, instituție de care numele său avea să rămână profund legat.

Actorul român care a ajuns la Hollywood

În paralel cu teatrul, Marcel Iureș și-a construit una dintre cele mai importante cariere internaționale ale unui actor român.

Debutul său cinematografic a venit tot în 1978, când l-a interpretat pe compozitorul Franz Liszt în Vis de ianuarie. Au urmat numeroase producții românești, printre care Castelul din Carpați, Să mori rănit din dragoste de viață, Balanța și O vară de neuitat.

La mijlocul anilor ’90 a venit saltul spre marile producții internaționale. În 1996 a apărut în Mission: Impossible, alături de Tom Cruise. Un an mai târziu a jucat în The Peacemaker, cu George Clooney și Nicole Kidman, iar în 2002 a apărut în Hart’s War, alături de Bruce Willis și Colin Farrell.

A jucat și în Amen, filmul lui Costa-Gavras, iar în România a revenit constant atât pe scenă, cât și pe ecran. În 2010 a devenit protagonistul serialului HBO În derivă, interpretându-l pe psihoterapeutul Andrei Poenaru, iar ulterior a avut rolul principal în filmul Octav.

Aproape o jumătate de secol de carieră

Premiile au însoțit această carieră impresionantă. Marcel Iureș a primit de două ori Premiul UNITER pentru cel mai bun actor, Premiul UNITER de Excelență, iar în 2021 i-a fost acordat Premiul UNITER pentru întreaga activitate.

În anul 2000, a fost decorat cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Mare Ofițer, pentru realizările sale artistice și contribuția la promovarea culturii.

La 75 de ani, însă, Marcel Iureș nu pare interesat să își transforme cariera într-o piesă de muzeu. Continuă să joace, să lucreze cu actori tineri și să conducă publicul în spațiul acela fragil dintre realitate și imaginație pe care teatrul îl construiește în fiecare seară.

Iar faptul că acum îl interpretează tocmai pe Don Quijote are ceva simbolic. După aproape cinci decenii de teatru și cinema, după Hollywood, Shakespeare, Caragiale, Beckett și Camus, Marcel Iureș se întoarce la un personaj care continuă să creadă în puterea imaginației chiar și atunci când realitatea îi spune că morile de vânt sunt doar mori de vânt.

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