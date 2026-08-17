Îl mai știi pe Mihai Crețu? Românul care a revoluționat muzica alături de Sandra și cu proiectul Enigma. Ce face în 2026

Mihai Crețu, cunoscut în întreaga lume sub numele de Michael Cretu, este unul dintre românii care au reușit să schimbe definitiv sound-ul muzicii europene. Născut la București, producătorul a stat în spatele succesului Sandrei, a creat proiectul Enigma și a vândut zeci de milioane de discuri în întreaga lume. În 2026, ajuns la 69 de ani, artistul este retras aproape complet din viața publică, însă numele său a revenit în atenție după ce a deschis un proces împotriva unei trupe care concertează sub titulatura „Original Enigma Voices”.

Ce face Mihai Crețu în 2026

În 2026, Mihai Crețu, cunoscut internațional drept Michael Cretu, are 69 de ani și trăiește departe de lumina reflectoarelor. Omul care, în anii ’80 și ’90, lansa hit după hit și domina topurile internaționale a ales în ultimii ani o viață mult mai discretă.

Totuși, în această vară, numele său a reapărut în presa germană după ce producătorul a intentat un proces la Tribunalul Regional din München. Miza este numele Enigma.

Crețu vrea să împiedice o trupă tribut să concerteze la nivel internațional sub denumirea „Original Enigma Voices”, considerând că publicul poate fi indus în eroare și poate crede că formația are o legătură oficială cu proiectul creat de el.

„Reclamantul se opune utilizării acestei denumiri din cauza riscului de confuzie”, a explicat o reprezentantă a instanței.

Michael Cretu nu vrea ca o trupă tribut să fie confundată cu Enigma

Formația „Original Enigma Voices” își promovează spectacolele prin muzica proiectului Enigma și susține că în componența sa au existat cântăreți care au participat la unele dintre piesele cunoscute ale proiectului.

Pe site-ul formației apare mesajul: „Trăiți magia atemporală a muzicii Enigma”.

Avocații grupului au susținut în instanță că publicul vine pentru muzică, nu pentru Michael Cretu.

„Fanii vin să asculte muzica. Și nu să-l vadă pe domnul Cretu. De altfel, el nu a apărut niciodată pe scenă cu proiectul”, au argumentat aceștia.

Michael Cretu nu s-a prezentat personal la proces, însă avocații săi au explicat că problema este tocmai asocierea pe care un fan obișnuit o poate face între numele formației și creatorul Enigma.

„Fanul obișnuit crede, în mod firesc, că grupul are ceva de-a face cu Michael Cretu. Însă acești artiști erau, la vremea respectivă, doar soliști invitați ai proiectului”, au susținut reprezentanții producătorului.

Aceștia au mai precizat că Michael Cretu nu a fost niciodată interesat de o colaborare cu formația și că, în prezent, niciun fost solist de pe piesele Enigma nu mai face parte din grup.

„Trebuie să precizați clar că este vorba despre o trupă de cover-uri”

Avocații lui Crețu au cerut ca formația să se prezinte fără echivoc drept o trupă tribut sau de cover-uri.

„Trebuie să precizați clar că este vorba despre o trupă de cover-uri”, au transmis aceștia.

Și instanța a considerat că poate exista un risc de confuzie. Președintele completului de judecată, dr. Vincent Mayr, a glumit chiar pe această temă:

„Altfel, și noi, cei de la masa judecătorilor, am putea să ne prezentăm drept Enigma.”

Până în octombrie, cele două părți pot negocia o eventuală înțelegere. Michael Cretu trebuie însă să demonstreze și că marca „Enigma” a fost utilizată în Germania în ultimii cinci ani.

Potrivit avocaților săi, numai în 2025 piesele Enigma ar fi fost redate de aproximativ 11 milioane de ori pe o platformă de streaming.

Românul care a stat în spatele succesului Sandrei

Cu mult înainte de Enigma, Mihai Crețu devenise deja unul dintre producătorii importanți ai industriei muzicale din Germania.

Sandra, cea care avea să-i devină soție, a fost unul dintre cele mai mari succese ale sale.

În 1985, „Maria Magdalena” a transformat-o pe Sandra într-un star internațional. Piesa a ajuns pe primul loc în numeroase țări și a devenit una dintre melodiile emblematice ale muzicii pop europene din anii ’80.

Crețu a colaborat de-a lungul timpului și cu nume importante precum Hubert Kah, Peter Schilling, Frank Farian sau Mike Oldfield.

A fost și membru al formației Moti Special, cunoscută pentru piesa „Cold Days, Hot Nights”.

Michael Cretu și Sandra s-au căsătorit în 1988 și au avut doi fii gemeni, Nikita și Sebastian. Relația lor s-a încheiat după aproape două decenii.

Mihai Crețu s-a născut la București

Mihai Crețu s-a născut pe 18 mai 1957, la București. A studiat muzica clasică încă din copilărie, mai întâi în România, apoi la Paris, iar între 1975 și 1978 a urmat Academia de Muzică din Frankfurt.

Pianist de formație, Crețu a ajuns rapid în industria muzicală germană și a lucrat pentru Frank Farian, producătorul aflat în spatele unor succese precum Boney M.

În timp, avea să devină nu doar interpret, ci mai ales compozitor, aranjor și producător.

Și-a construit reputația în primul rând în studio, acolo unde combina instrumentele electronice cu influențe venite din muzica clasică, pop, ambient și, ulterior, new age.

A avut și o carieră solo înainte de Enigma

Michael Cretu nu a fost doar producător, primul său single solo, „Wild River”, a apărut în 1978. Un an mai târziu și-a lansat primul album, cunoscut în versiunea germană sub numele Ausgewählte Goldstücke, iar în versiunea în limba engleză drept Moon, Light & Flowers.

În 1983 a urmat albumul Legionäre, iar în 1985 a lansat Die Chinesische Mauer. Materialul a avut și o versiune în limba engleză, cunoscută sub titlul The Invisible Man.

În acea perioadă, Crețu își construia deja stilul care avea să-l facă celebru câțiva ani mai târziu. După căsătoria cu Sandra, Michael Cretu a început să lucreze la un proiect muzical complet diferit de ceea ce făcuse până atunci. Așa a apărut Enigma.

Primul mare succes a fost „Sadeness (Part I)”, lansat în 1990. Combinația dintre ritmuri electronice, voce senzuală și cântări gregoriene a sunat complet diferit față de muzica pop obișnuită a perioadei. Succesul a fost uriaș. Primul album Enigma, MCMXC a.D., a devenit un fenomen internațional și a rămas sute de săptămâni în clasamentele Billboard.

„Sadeness (Part I)” a ajuns pe primul loc în topurile din Germania, Austria și Elveția, iar proiectul Enigma a cucerit zeci de țări. La nivel mondial, producțiile lui Michael Cretu au ajuns la vânzări de zeci de milioane de exemplare.

„Return to Innocence”, un alt hit mondial

Crețu nu a vrut însă să repete aceeași formulă la nesfârșit. Pentru al doilea album Enigma, The Cross of Changes, lansat în 1993, a schimbat direcția muzicală și a introdus alte influențe. Așa a apărut „Return to Innocence”, una dintre cele mai cunoscute melodii Enigma.

Tot în acea perioadă, Paramount Pictures i-a propus să contribuie la coloana sonoră a filmului Sliver, iar din colaborare a rezultat piesa „Carly’s Song”. Au urmat albumele Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, The Screen Behind the Mirror, Voyageur și A Posteriori.

Ultimul album de studio Enigma, The Fall of a Rebel Angel, a fost lansat în 2016.

De la București la succesul mondial cu Enigma

Privită în urmă, viața lui Mihai Crețu pare desprinsă dintr-un film. A plecat din București, a studiat muzica la Frankfurt, a intrat în industria muzicală germană și, pas cu pas, a ajuns să lucreze cu artiști cunoscuți, să o transforme pe Sandra într-un star internațional și apoi să creeze Enigma, proiectul care avea să-i aducă faima în întreaga lume.

Muzica lui a ajuns în zeci de țări, iar piesele Enigma au devenit imposibil de confundat cu altceva. La 69 de ani, Crețu trăiește astăzi mult mai retras și apare foarte rar în public. S-a stabilit la München și nu mai caută expunerea de altădată, însă muzica lui continuă să fie ascultată de milioane de oameni.

Procesul deschis împotriva formației „Original Enigma Voices” arată însă că, deși s-a retras din lumina reflectoarelor, Michael Cretu nu s-a desprins de ceea ce a construit. După mai bine de trei decenii de la apariția Enigma, numele proiectului rămâne pentru el ceva ce merită apărat.

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