BANC | „Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești”

BANC | "Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești"
BANC | "Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești"
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Este joi, weekend-ul se apropie cu pași repezi, iar CANCAN ți-a pregătit un banc memorabil. În prim plan este iar faimosul Bulă. De această dată, o discuție aparent banală cu soția lui degenerează într-un schimb de replici care îi poate face și pe cei mai serioși să izbucnească în râs. Finalul este cu adevărat savuros!

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

BANC |

BANC | „Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești”

Alt banc memorabil

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel. Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:
– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!
Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:
– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…

La poliție

Un tip intră în secția de poliție și spune agitat:
– Domnule polițist, cred că mi s-a furat mașina!
Polițistul începe să completeze procesul-verbal.
– Ce marcă era?
– Dacia.
– Ce culoare?
– Albă.
– Numărul de înmatriculare?
– Nu-l mai țin minte…
– Bine… Avea vreun semn distinctiv?
– Da, un abțibild pe lunetă pe care scria: „Nu vă apropiați prea tare, că se oprește singură!”
Polițistul notează tot și îl trimite acasă.
După o oră, omul se întoarce.
– Ați găsit mașina?
– Nu… Dar mi-am amintit că venisem pe jos.

Profesorul și elevul

Profesorul îl întreabă pe Bulă:
– Bulă, dacă ai avea 10 lei și i-ai da fratelui tău 4 lei, câți bani ți-ar rămâne?
– 10 lei.
– Cum adică? Nu știi matematică?
– Ba da, dar dumneavoastră nu-l cunoașteți pe fratele meu.
Profesorul încearcă altă întrebare:
– Bine. Dacă ai avea 5 mere și ai da două prietenului tău, câte ți-ar rămâne?
– Tot cinci.
– Cum așa?
– Pentru că nu-i dau nimic. Data trecută i-am dat o felie de pizza și nici acum nu mi-a spus „mulțumesc”.
Toată clasa începe să râdă.
Profesorul, ușor enervat, întreabă:
– Bulă, spune-mi măcar un lucru care se învață la școală.
Bulă răspunde fără să stea pe gânduri:
– Cum să răspunzi la întrebări fără să dai răspunsul pe care îl așteaptă profesorul!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | Intră bărbatul nervos pe ușă

BANC | „Bulă, tu crezi în viața de după moarte?”

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