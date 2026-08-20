Dieta lui Jennifer Aniston. Cum își menține silueta la 57 de ani: „Trebuie să respecți cu adevărat…”

Dieta lui Jennifer Aniston. Cum își menține silueta la 57 de ani: „Trebuie să respecți cu adevărat...”
Dieta lui Jennifer Aniston. Cum își menține silueta la 57 de ani: „Trebuie să respecți cu adevărat...”
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Jennifer Aniston, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit secretul siluetei sale impecabile. Actrița nu trăiește cu interdicții și nici nu spune „pas” atunci când poftele apar. Din contră, are o regulă simplă care îi permite să savureze inclusiv pizza, burgeri și paste.

Secretul lui Jennifer Aniston nu pare să fie o listă interminabilă de alimente interzise, ci mai degrabă felul în care își împarte mesele. Actrița merge pe regula 80/20, iar asta înseamnă că își lasă loc și pentru micile plăceri culinare. În cea mai mare parte a timpului, vedeta alege preparate echilibrate. Când vine însă momentul să se răsfețe, nu pare să stea prea mult pe gânduri.

„Îmi ofer zile în care pot mânca orice vreau. Nu mă privez”, a declarat actrița din Friends.

Iar în weekend, regula devine și mai relaxată.

„Fac orice vreau”, a spus Aniston, explicând: „Îmi permit pizza, un burger, paste sau ceva extra-special.”

Ce dietă ține Jennifer Aniston

Cu alte cuvinte, actrița nu consideră că trebuie să renunțe definitiv la alimentele preferate pentru a-și păstra silueta. Prima masă a zilei vine, de obicei, sub forma unui shake. Jennifer Aniston a povestit că acesta poate conține banane, cireșe, mure, pudră de verdețuri și peptide de colagen. Vedeta adaugă și pudră de cacao, stevia cu aromă de ciocolată și lapte de migdale cu ciocolată. Se pare că există un ingredient pe care actrița îl adoră.

Dieta lui Jennifer Aniston. Cum își menține silueta la 57 de ani: „Trebuie să respecți cu adevărat...”

Dieta lui Jennifer Aniston. Cum își menține silueta la 57 de ani: „Trebuie să respecți cu adevărat…”

„După cum puteți vedea, îmi place aroma de ciocolată. Nu-mi place gustul proteinelor”, a spus ea.

Hidratarea este și ea importantă pentru actriță. Pe lângă cafeaua de dimineață, oțetul de mere amestecat cu apă și shake-urile sale, Jennifer a spus că obișnuiește să bea apă pe parcursul întregii zile.

„Am devenit foarte atentă la oamenii care nu beau apă, pentru că eu am fost întotdeauna o persoană care bea foarte multă apă”, a mai mărturisit actrița.

La prânz și la cină, meniul este mai simplu și se bazează, în general, pe legume și proteine. Puiul la cuptor și peștele la grătar se numără printre variantele pe care le preferă. Totuși, când apare pofta de ceva mai consistent, Jennifer Aniston nu pare să intre în panică. Actrița a spus că preferă gustul sărat și că, dacă ar fi să aleagă între un desert și un preparat „de răsfăț”, alegerea ar fi destul de clară.

„Ar fi un cheeseburger cu cartofi prăjiți sau mâncare mexicană, paste, pizza — toate lucrurile sărate. Nu sunt o persoană care adoră dulciurile. Nu aleg înghețată sau prăjituri”, a spus ea. „Cu siguranță prefer gustul sărat”, a continuat actrița.

Cât sport face actrița, de fapt

Odată cu trecerea anilor, Jennifer Aniston și-a ajustat și rutina de exerciții. Actrița a explicat că nu mai privește sportul ca pe o cursă în care trebuie să ajungă la epuizare.

„Obișnuiam să cred că un antrenament înseamnă pur și simplu să transpiri timp de 45 de minute până la o oră, fie că alergi printr-o sală, faci aerobic sau alergi pe bandă, 45 de minute de cardio. Altfel, nu este util”, a spus ea. „Sunt atât de recunoscătoare că nu este adevărat”, a mai spus aceasta.

În prezent, vedeta preferă antrenamentele cu impact redus și exercițiile de rezistență, fiind mai atentă la felul în care reacționează organismul.

„Trebuie să respecți cu adevărat starea în care se află corpul tău, lucru la care am devenit mult mai bună pe măsură ce am îmbătrânit”, a explicat fosta parteneră a lui Brad Pitt.

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