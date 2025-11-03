Acasă » Știri » Jennifer Aniston iubește din nou! Cine e bărbatul care i-a furat inima

De: Mirela Loșniță 03/11/2025 | 22:22
Jennifer Aniston. Sursa foto: Shutterstock

Jennifer Aniston iubește din nou! Aceasta și-a făcut publică relația cu Jim Curtis printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița în vârstă de 56 de ani, cunoscută pentru rolul său din „Friends”, a postat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe partenerul ei. Cine este bărbatul care i-a furat inima vedeți în articol!

Jennifer Aniston a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de bărbatul care i-a furat inima. Fotografia surprinde un moment emoționant, în care îl îmbrățișează pe partenerul ei, însoțită de un mesaj special de ziua lui de naștere: „La mulți ani, iubirea mea. Te prețuiesc”.

Actrița a hotărât să păstreze discreția în ultimele luni, însă semnele relației sale au fost vizibile încă din această vară. La premiera sezonului patru din The Morning Show, aceasta a evitat să spună prea multe detalii despre Jim Curtis. Atunci când a fost întrebată despre hipnoterapeutul cu care formează un cuplu, a recunoscut simplu: „Este foarte drăguț”. În luna iulie 2025, când cei doi au fost surprinși pe un iaht în Mallorca, alături de Jason Bateman și soția sa, Amanda Anka, precum și de Amy Schumer.

Sursă foto: Instagram

Jim Curtis, în vârstă de 49 de ani, se descrie drept „coach și hipnoterapeut”. În cartea sa din anul 2017, The Stimulati Experience, el spunea despre viața sentimentală: „Nu pot să îmi păstrez o iubită pentru că mă plictisesc”. Acesta a mai precizat: „Mi-aș dori să am o relație mai bună cu fiul meu, dar locuiește cu mama lui cea mai mare parte a timpului și este supărat pe mine”.

Page Six a oferit detalii despre viața personală a lui Jim Curtis, inclusiv despre fiul său, care este adolescent, Aidan. Acsta locuiește cu mama sa, Rachel Napolitano, în nordul statului New York.
În cartea sa, Curtis a vorbit și despre relațiile eșuate, spunând că, în timpul unei despărțiri, „a ajuns să își spioneze fosta iubită și pe noul ei partener pe Facebook”, ceea ce l-a făcut să simtă că „nu este suficient”.

