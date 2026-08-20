S-a aflat cauza morții adolescentei de 17 ani găsite într-o valiză în Thailanda. Ce arată autopsia și cum se apără suspectul principal

Rezultatele autopsiei au stabilit cauza morții lui Tunchanok Donhomla, adolescenta de 17 ani al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit într-o valiză abandonată lângă o cale ferată din Pattaya, Thailanda. Poliția a anunțat că fata a murit prin sufocare, iar probele ADN descoperite pe corpul ei corespund unui australian de 45 de ani, Simon Peter Carman, acuzat de uciderea adolescentei. Bărbatul susține că ar fi acționat în legitimă apărare.

Cauza morții adolescentei găsite într-o valiză în Thailanda

O fată de 17 ani, al cărei trup neînsuflețit a fost găsit într-o valiză în Thailanda, a murit prin sufocare, potrivit autorităților. Poliția din orașul de coastă Pattaya anunțase anterior că trupul dezbrăcat al lui Tunchanok Donhomla fusese găsit într-o valiză, în apropierea unei căi ferate, în primele ore ale zilei de 27 iunie.

Descoperirea a avut loc la doar 15 minute după ce polițiștii îl arestaseră pe australianul Simon Peter Carman, în vârstă de 45 de ani, despre care anchetatorii susțin că se „pregătea să fugă din țară”.

Miercuri, șeful poliției din Pattaya, Anek Srathongyoo, a declarat pentru BBC că rezultatele autopsiei lui Tunchanok „au arătat că a murit prin sufocare”.

„A suferit și unele leziuni cerebrale, dar acestea nu au reprezentat cauza morții”, a adăugat el. „Este posibil ca acestea să fi apărut după ce a murit, în timp ce acuzatul îi muta trupul într-o valiză înainte de a-l abandona.”

ADN-ul de pe trupul fetei corespunde cu al suspectului

Anek a dezvăluit, de asemenea, că ADN-ul găsit pe trupul lui Tunchanok corespunde celui al lui Carman și a sugerat că acesta „provine probabil din momentul în care i-a pus trupul în valiză”.

Poliția a formulat patru acuzații împotriva lui Carman: omor, ascunderea sau mutarea unui cadavru, răpirea unui minor cu vârsta de peste 15 ani, dar sub 18 ani, și luarea unui minor cu vârsta de peste 15 ani, dar sub 18 ani, în scopul comiterii unui act indecent.

„Carman nu a negat complet toate acuzațiile inițial”, a declarat Anek. „A recunoscut că a luat-o de acolo. Acestea fiind spuse, chiar dacă ulterior va pleda nevinovat în instanță, cred că am strâns toate probele în mod temeinic și am eliminat orice breșă din acest caz, pentru a putea demonstra instanței că el a comis acele infracțiuni.”

Potrivit lui Anek, poliția va fi pregătită să înainteze dosarul procurorilor până vineri. El a precizat că termenul-limită pentru punerea sub acuzare a lui Carman este 18 septembrie.

Camerele de supraveghere l-au surprins pe bărbat

Imaginile de pe camerele de supraveghere făcute publice anterior l-ar fi surprins pe Carman intrând într-un complex de apartamente împreună cu Tunchanok, la ora locală 03:34, în 25 iunie. Mai târziu în aceeași seară, el ar fi ieșit singur, „transportând o valiză mare”, potrivit unui comunicat al poliției. În același comunicat se precizează că bărbatul a pus valiza pe o motocicletă, după care s-a îndreptat spre o cale ferată.

După ce a fost arestat, Carman a negat acuzațiile și a susținut că a acționat în legitimă apărare. Potrivit relatărilor, el le-ar fi spus polițiștilor că acceptase să-i plătească lui Tunchanok 1.000 de baht (30 de dolari; 23 de lire sterline) pentru servicii sexuale, însă între cei doi ar fi izbucnit o ceartă după ce s-au întors în apartamentul lui, iar el i-ar fi oferit doar 500 de baht.

Într-o înregistrare video realizată în timp ce se afla în custodia poliției, suspectul a transmis un mesaj familiei lui Tunchanok.

„Îmi pare rău pentru ceea ce i s-a întâmplat fiicei dumneavoastră. A fost ceva ce nu am putut controla. Știu că veți fi foarte triști, supărați la fel ca mine”, a adăugat el. „Vă rog să le spuneți celorlalte fete pur și simplu să fie atente.”

Tunchanok le spusese părinților că merge în vacanță

Familia lui Tunchanok declarase anterior pentru ABC că aceasta era singură la părinți și locuia împreună cu tatăl și mama sa vitregă în provincia Kalasin, la aproximativ 480 de kilometri nord-est de Pattaya. Adolescenta, al cărei nume de alint era Cake, le spusese părinților că vrea să plece în vacanță împreună cu o prietenă și ajunsese în Pattaya pe 16 iunie.

Tatăl ei, Thongchai Donhomla, a declarat că este „profund îndurerat” de moartea fiicei sale.

„Fiica mea nu avea mamă, așa că, ori de câte ori își dorea ceva, găsea singură o cale să obțină acel lucru și întotdeauna mă ajuta și pe mine”, a declarat el unui reporter local.

Mama vitregă a adolescentei, Oradee Bussarakum, a spus că vestea morții lui Tunchanok le-a confirmat cele mai mari temeri.

„Ne era frică. Speram doar să nu se întâmple ceea ce ne temeam”, a spus ea. „Acum avem ochii umflați de atâta plâns.”

Femeia a adăugat:

„Vreau doar ca ucigașul să fie executat. Chiar i-am întrebat pe polițiști dacă pot să-l lovesc, dacă pot să-l bat.”

Dacă va fi găsit vinovat de omor, Simon Peter Carman ar putea fi condamnat la moarte.

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