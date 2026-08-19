Statuia veche de 2.000 de ani care pare să înfățișeze un laptop. Internauții cred că este dovada călătoriei în timp

Statuia veche de 2.000 de ani care pare să înfățișeze un laptop. Internauții cred că este dovada călătoriei în timp
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O reprezentare artistică veche de aproximativ 2.000 de ani a devenit din nou virală pe internet, după ce internauții au remarcat un obiect care seamănă izbitor cu un laptop modern. Unii dintre cei care au distribuit imaginea susțin chiar că aceasta ar putea fi o dovadă că oamenii au călătorit în timp.

Obiectul apare într-un basorelief funerar grecesc datat în jurul anului 100 î.Hr. și se află în colecția J. Paul Getty Museum din California, potrivit MSN.

Obiectul care seamănă cu un laptop

Sculptura prezintă o femeie așezată pe un scaun elaborat, în timp ce o tânără aflată în fața ei ține un obiect dreptunghiular și puțin adânc. Femeia întinde mâna spre capacul acestuia, iar poziția obiectului îi face pe unii privitori să se gândească imediat la un laptop deschis.

Teoria a devenit populară în special datorită formei obiectului și a două găuri vizibile în partea sa laterală. Internauții le-au comparat cu porturile unui laptop modern și au speculat că femeia ar folosi, în urmă cu peste 2.000 de ani, un dispozitiv venit din viitor.

Ideea că basorelieful ar reprezenta un „laptop antic” circulă pe internet de mai mulți ani și a revenit periodic în atenția publicului. Unii utilizatori au mers și mai departe, susținând că obiectul ar putea demonstra existența călătoriei în timp.

Ce ar putea fi, de fapt, obiectul

Specialiștii au oferit explicații mult mai obișnuite pentru ceea ce se vede în basorelief. Potrivit cercetărilor despre piesă, obiectul ar putea fi o cutie puțin adâncă, posibil o casetă pentru bijuterii, un recipient sau chiar o oglindă cu balamale. O altă interpretare este aceea că ar putea reprezenta o tăbliță de ceară, folosită în Antichitate pentru scris.

Arheologul Kristina Killgrove a explicat că scena este una compatibilă cu arta funerară greacă a perioadei. Femeia reprezentată era probabil o persoană de rang înalt, iar prezența unei servitoare și obiectele asociate vieții cotidiene puteau avea rolul de a sugera statutul și confortul de care persoana decedată s-ar fi bucurat și în viața de apoi.

Nici cele două presupuse „porturi USB” nu reprezintă o dovadă a existenței tehnologiei moderne. Potrivit explicațiilor oferite de specialiști, găurile din marmură ar putea avea legătură cu elemente care au dispărut între timp sau cu modificări și reparații ale monumentului.

CITEȘTE ȘI:

Ursuleții de pluș cu inteligență artificială pentru copii au apărut deja. Experții avertizează că ar putea face mai mult rău decât bine

Un pescar a făcut descoperirea vieții sale! Ce se ascundea sub apele din largul Siciliei

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris. Cum arată monumentul funerar în 2026
Ce a apărut la mormântul lui George Enescu din Paris. Cum arată monumentul funerar în 2026
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au semnat un acord prenupțial. Care este motivul deciziei, de fapt
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez au semnat un acord prenupțial. Care este motivul deciziei, de fapt
Alertă alimentară! Produsul din Lidl adorat de români, retras de pe rafturi din cauza unei bacterii
Alertă alimentară! Produsul din Lidl adorat de români, retras de pe rafturi din cauza unei bacterii
Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49: ”Îmi voi lua viața de la capăt!”
Cine este femeia care a câștigat 10 milioane de euro la Loto 6/49: ”Îmi voi lua viața de la capăt!”
Ce-a putut să pățească Oana Radu în timpul unui concert. Ce i-au făcut fanii în timp ce cânta pe scenă
Ce-a putut să pățească Oana Radu în timpul unui concert. Ce i-au făcut fanii în timp ce cânta pe scenă
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Mediafax
Lovitură pentru Infantino! Un vicepreședinte FIFA își retrage sprijinul
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Gandul.ro
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale
Adevarul
Selecționerul Egiptului ar fi leșinat încercând să oprească o păruială între cele două soții ale sale
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Mediafax
IREAL! Un al doilea război ar putea izbucni la granița României
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Click.ro
Ioana Ginghină, despre gesturile prin care Cristi i-a demonstrat că este bărbatul potrivit: „Mi-a arătat că își asumă tot ce însemn eu”
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Gandul.ro
Cititorii Gândul au votat: Diana Buzoioanu să preia șefia USR, dacă Fritz cade. Ce scor înregistrează Miruță în cel mai recent sondaj al ziarului
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.