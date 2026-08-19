Statuia veche de 2.000 de ani care pare să înfățișeze un laptop. Internauții cred că este dovada călătoriei în timp

O reprezentare artistică veche de aproximativ 2.000 de ani a devenit din nou virală pe internet, după ce internauții au remarcat un obiect care seamănă izbitor cu un laptop modern. Unii dintre cei care au distribuit imaginea susțin chiar că aceasta ar putea fi o dovadă că oamenii au călătorit în timp.

Obiectul apare într-un basorelief funerar grecesc datat în jurul anului 100 î.Hr. și se află în colecția J. Paul Getty Museum din California, potrivit MSN.

Obiectul care seamănă cu un laptop

Sculptura prezintă o femeie așezată pe un scaun elaborat, în timp ce o tânără aflată în fața ei ține un obiect dreptunghiular și puțin adânc. Femeia întinde mâna spre capacul acestuia, iar poziția obiectului îi face pe unii privitori să se gândească imediat la un laptop deschis.

Teoria a devenit populară în special datorită formei obiectului și a două găuri vizibile în partea sa laterală. Internauții le-au comparat cu porturile unui laptop modern și au speculat că femeia ar folosi, în urmă cu peste 2.000 de ani, un dispozitiv venit din viitor.

Ideea că basorelieful ar reprezenta un „laptop antic” circulă pe internet de mai mulți ani și a revenit periodic în atenția publicului. Unii utilizatori au mers și mai departe, susținând că obiectul ar putea demonstra existența călătoriei în timp.

Ce ar putea fi, de fapt, obiectul

Specialiștii au oferit explicații mult mai obișnuite pentru ceea ce se vede în basorelief. Potrivit cercetărilor despre piesă, obiectul ar putea fi o cutie puțin adâncă, posibil o casetă pentru bijuterii, un recipient sau chiar o oglindă cu balamale. O altă interpretare este aceea că ar putea reprezenta o tăbliță de ceară, folosită în Antichitate pentru scris.

Arheologul Kristina Killgrove a explicat că scena este una compatibilă cu arta funerară greacă a perioadei. Femeia reprezentată era probabil o persoană de rang înalt, iar prezența unei servitoare și obiectele asociate vieții cotidiene puteau avea rolul de a sugera statutul și confortul de care persoana decedată s-ar fi bucurat și în viața de apoi.

Nici cele două presupuse „porturi USB” nu reprezintă o dovadă a existenței tehnologiei moderne. Potrivit explicațiilor oferite de specialiști, găurile din marmură ar putea avea legătură cu elemente care au dispărut între timp sau cu modificări și reparații ale monumentului.

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