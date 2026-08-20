5 lucruri pe care nu ar trebui să le aspiri niciodată. Îți pot strica aspiratorul

5 lucruri pe care nu ar trebui să le aspiri niciodată. Îți pot strica aspiratorul
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Aspiratorul este unul dintre cele mai utile aparate din casă, însă nu orice mizerie de pe podea ar trebui curățată cu ajutorul lui. Unele resturi pot deteriora componentele aparatului, pot înfunda filtrele sau pot ajunge în motor, transformând o operațiune simplă de curățenie într-o reparație costisitoare.

Specialiștii recomandă să fii atent la tipul de murdărie pe care îl aspiri și să folosești metode alternative atunci când resturile pot pune în pericol aparatul, potrivit Real Simple.

Cioburile de sticlă

Cioburile de sticlă sunt printre lucrurile pe care este mai bine să nu le aspiri. Fragmentele ascuțite pot deteriora furtunul, recipientul sau alte componente ale aspiratorului, iar unele dintre ele pot rămâne în interior și pot provoca probleme ulterior.

Pentru bucățile mai mari, acestea pot fi strânse cu grijă manual, folosind mănuși și un recipient potrivit. Pentru fragmentele foarte mici, o bucată de pâine moale sau o lavetă umedă poate ajuta la colectarea lor de pe suprafețele dure.

Cenușa

Cenușa provenită din șemineu, grătar sau alte surse nu ar trebui introdusă într-un aspirator obișnuit. Particulele foarte fine pot trece prin filtre și pot fi dispersate din nou în aer.

În plus, cenușa poate conține particule încă fierbinți chiar și atunci când nu mai pare să existe foc. Pentru acest tip de curățare există aspiratoare speciale pentru cenușă, concepute să facă față acestor particule.

Lichidele și resturile umede

Un aspirator obișnuit nu este conceput pentru a colecta apă sau alte lichide. Umiditatea poate ajunge la componentele electrice și poate provoca deteriorarea aparatului sau chiar un risc electric.

Dacă ai vărsat apă, suc sau alt lichid, este mai sigur să folosești o lavetă, un mop sau un aspirator umed-uscat destinat acestui tip de murdărie.

Cablurile și obiectele mici

Cablurile, șnururile, agrafele, monedele sau alte obiecte mici pot ajunge în peria rotativă ori în alte componente ale aspiratorului.

Un obiect rigid poate bloca mecanismul, iar un cablu subțire se poate înfășura în jurul periei. Înainte de aspirare, este mai bine să ridici obiectele mici de pe podea și să le strângi separat.

Pământul de flori

Pământul vărsat dintr-un ghiveci poate părea o mizerie perfectă pentru aspirator, însă nu este întotdeauna o idee bună.

Dacă pământul este umed, poate provoca probleme similare cu cele ale altor resturi umede. Chiar și atunci când este uscat, particulele fine pot ajunge în filtre și pot reduce eficiența aparatului.

O mătură mică și un făraș sunt suficiente pentru a strânge pământul vărsat, iar pentru cantități mai mari poate fi utilă o lavetă sau o perie.

Înainte de a porni aspiratorul, merită să te uiți rapid la ceea ce urmează să cureți. Pentru praful și murdăria obișnuită, aparatul este extrem de util, însă cioburile, cenușa, lichidele, obiectele mici și pământul de flori pot necesita o altă metodă de curățare.

Astfel, nu doar că faci curățenie mai eficient, dar reduci și riscul de a deteriora unul dintre cele mai folosite aparate din casă.

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