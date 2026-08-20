Cum arată casa în care locuiesc Theo Rose și Anghel Damian. Proiectul a început încă din ianuarie 2024

Theo Rose și Anghel Damian au făcut o schimbare importantă în viața de familie, amenajându-și o nouă casă în apropierea Capitalei. Artista a împărtășit cu fanii câteva fotografii din noua locuință, pe care o consideră casa la care a visat. Printre detaliile dezvăluite se numără și alegerea făcută pentru dormitor, gândită special ținând cont de nevoile fiului lor, Sasha Ioan.

Lucrările la noua casă a lui Theo Rose și Anghel Damian au început în ianuarie 2024. Astfel, procesul de amenajare s-a întins pe parcursul mai multor luni. Artista a fost implicată în fiecare etapă, de la selectarea finisajelor până la alegerea mobilierului.

Cum a ales Theo Rose patul pentru fiul său

Pentru dormitorul matrimonial, Theo Rose a optat pentru un pat cu tăblie și margini tapițate, decorate cu un model în carouri. Alegerea nu a fost făcută doar din considerente estetice, ci și pentru confortul fiului său, Sasha Ioan. Designul patului îi permite copilului să urce și să coboare mai ușor, astfel încât mobilierul să fie cât mai practic și sigur pentru el.

Theo Rose a publicat pe Instagram câteva fotografii din dormitorul noii case și a dezvăluit urmăritorilor cum a ajuns să aleagă patul pentru această încăpere.

„Din seria «locuința visurilor» – Mi-am dorit modelul ăsta de pat mai mult decât orice altă piesă din casă. M-am gândit că Sasha va avea nevoie să urce în pat și să coboare din el cu ușurință și fără risc de accidentare. A fost posibila și tapițarea ramei cu acest model în carouri care se potrivește perfect în dormitorul nostru și nu vă mai zic de saltea. Când am ales de pe site, n-am știut ce nopți odihnitoare mă așteptau”, a scris Theo Rose pe pagina sa de Instagram.

Vedeta îl ține pe Sasha departe de lumina reflectoarelor

De-a lungul timpului, artista a publicat mai multe imagini cu fiul său, însă nu a lăsat niciodată chipul la vedere. Ea a explicat că decizia are legătură cu dorința de a-i proteja intimitatea.

„Ca orice părinte, mă mândresc cu el, mi-ar plăcea să îl vedeți. Dar odată ce am face publice imagini cu fața copilului, el ar putea fi fotografiat oriunde, oricând, fără acordul nostru. Nu sunt pregătită și nu îi doresc genul ăsta de atenție momentan. Nu știu dacă e genul de om care își dorește atenția asta.”

CITEȘTE ȘI: Anghel Damian, cadou special din partea lui Theo Rose de ziua lui: „Cel mai tare mă bucură că ne-am potrivit noi”

Theo Rose, adevărul despre cea de-a doua sarcină. Nu s-a mai abținut: ”E totul ok”