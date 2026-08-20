Prognoza meteo azi, 20 august 2026. Val de căldură peste România! Unde se vor atinge 39 de grade și ce se întâmplă în București

Un val de căldură va cuprinde România joi, 20 august, iar temperaturile vor crește semnificativ în aproape toate regiunile. Canicula se va instala în vest, sud și pe arii din centrul și estul țării, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice, nord-vestice și sudice și local în restul teritoriului. Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în Banat și sudul Crișanei, unde termometrele pot indica 39 de grade.

Vremea de azi în România

Vremea va deveni călduroasă pe arii extinse și caniculară în Banat, Crișana, în cea mai mare parte a Munteniei și Olteniei, precum și local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 30 și 38 de grade, însă în Banat și sudul Crișanei vor putea ajunge local la 39 de grade. Pe litoral va fi mai răcoare, cu maxime în jurul a 27 de grade.

Minimele vor avea diferențe foarte mari de la o regiune la alta, de la numai 8 grade în depresiunile Carpaților Orientali până la 26 de grade în dealurile Crișanei. În vestul și sud-vestul țării, precum și pe litoral, vor exista local nopți tropicale, cu temperaturi care vor rămâne ridicate și după apus.

Cerul va fi variabil, dar mai mult senin dimineața și pe timpul nopții. Doar în nordul țării vor fi posibile, cu totul izolat, averse slabe, cu cantități de apă de aproximativ 1-2 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vest, nord-vest și extremitatea sud-estică, unde rafalele vor ajunge în general la 40-45 km/h. Pe crestele montane sunt posibile rafale de 50-60 km/h. Izolat se va forma ceață, mai ales în depresiunile intramontane.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

Vestul țării va fi una dintre zonele cel mai puternic afectate de valul de căldură. În Banat și Crișana vremea va fi caniculară, iar disconfortul termic va deveni accentuat. Temperaturile maxime vor ajunge frecvent la 36-38 de grade, iar local, în Banat și sudul Crișanei, sunt posibile chiar 39 de grade. În Maramureș, maximele se vor situa în general în jurul valorilor de 32-35 de grade, local vremea devenind caniculară.

Nopțile vor fi foarte calde în unele zone din vest, minimele putând rămâne la 20-26 de grade, mai ales în dealurile Crișanei. În nord vor exista condiții pentru averse slabe și izolate, în timp ce vântul poate avea rafale de aproximativ 40-45 km/h.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia, valul de căldură se va intensifica, iar în cea mai mare parte a regiunii va fi caniculă. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 38 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi predominant senin, iar probabilitatea precipitațiilor va fi foarte redusă. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 22 de grade, astfel că în zonele urbane răcirea din timpul nopții va fi redusă.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea parte de o zi caniculară, cu mult soare și temperaturi maxime de aproximativ 35-38 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat, iar ITU va putea depăși pragul critic de 80 de unități.

În sud-vestul țării, inclusiv în apropierea Banatului, căldura va fi persistentă și după apus. Minimele se vor situa în general între 18 și 23 de grade, iar local noaptea poate deveni tropicală.

Vremea în est și nord-est

În Moldova vremea va deveni călduroasă, iar local va fi caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge în general la 32-36 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele joase. Cerul va fi variabil spre mai mult senin, fără precipitații importante.

Minimele vor coborî în general spre 14-20 de grade, cu valori mai scăzute în zonele depresionare și în apropierea Carpaților Orientali.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania temperaturile vor crește, iar vremea va deveni călduroasă, local chiar caniculară. Maximele vor fi în general de 30-35 de grade, în timp ce în depresiunile intramontane diminețile vor rămâne mult mai răcoroase.

Aici se vor înregistra și cele mai mici temperaturi nocturne din țară. În depresiunile Carpaților Orientali minimele pot coborî până la aproximativ 8 grade. În restul Transilvaniei vor fi în general 12-19 grade. La munte, vântul se va intensifica pe creste, unde rafalele vor putea atinge 50-60 km/h, iar în depresiuni există condiții pentru formarea ceții.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea vremea va fi călduroasă, local caniculară în interiorul regiunii, unde temperaturile pot ajunge la aproximativ 32-35 de grade. Spre litoral, influența Mării Negre va menține valorile considerabil mai scăzute, maxima fiind în jurul a 27 de grade.

Noaptea va rămâne însă foarte caldă pe litoral, iar local poate fi o noapte tropicală, cu minime de aproximativ 20-23 de grade. Vântul va avea unele intensificări în extremitatea sud-estică, cu rafale de 40-45 km/h.

Vremea de azi în București

În Capitală, joi, 20 august, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va fi în creștere. Indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : vreme călduroasă, cu o maximă de aproximativ 33-34 de grade și o minimă de 15-17 grade. Cerul va fi variabil spre mai mult senin.

: vreme călduroasă, cu o maximă de aproximativ 33-34 de grade și o minimă de 15-17 grade. Cerul va fi variabil spre mai mult senin. Timișoara: una dintre cele mai fierbinți zone ale țării, cu o maximă de aproximativ 38-39 de grade și o minimă de 21-23 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat.

una dintre cele mai fierbinți zone ale țării, cu o maximă de aproximativ 38-39 de grade și o minimă de 21-23 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat. Iași: vreme foarte caldă, cu temperaturi maxime de aproximativ 34-35 de grade și minime de 18-20 de grade. Cerul va fi în general senin.

vreme foarte caldă, cu temperaturi maxime de aproximativ 34-35 de grade și minime de 18-20 de grade. Cerul va fi în general senin. Craiova: caniculă și disconfort termic ridicat, cu o maximă de aproximativ 37-38 de grade și o minimă de 20-22 de grade.

caniculă și disconfort termic ridicat, cu o maximă de aproximativ 37-38 de grade și o minimă de 20-22 de grade. Constanța: temperaturile vor fi temperate de apropierea Mării Negre, cu o maximă de aproximativ 27-29 de grade și o minimă de 21-23 de grade. Noaptea poate fi tropicală.

temperaturile vor fi temperate de apropierea Mării Negre, cu o maximă de aproximativ 27-29 de grade și o minimă de 21-23 de grade. Noaptea poate fi tropicală. Brașov: vreme călduroasă în timpul zilei, cu o maximă de aproximativ 31-33 de grade, însă noaptea și dimineața vor fi mai răcoroase, cu o minimă de aproximativ 13-15 grade.

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