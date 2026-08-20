Regina Camilla și-a luat familia la cumpărături în Scoția, la începutul vacanței de vară de la Balmoral

Regina Camilla și Regele Charles se află în Scoția pentru tradiționala vacanță de sfârșit de vară de la Castelul Balmoral. Înaintea primirii oficiale a familiei regale, Regina, în vârstă de 79 de ani, a profitat de timpul liber pentru o sesiune de cumpărături în localitatea Ballater, aflată în apropierea domeniului. Camilla a fost însoțită de sora sa, fiica sa și mai mulți dintre nepoții săi.

Regina Camilla, la cumpărături alături de familie

Regina Camilla și Regele Charles se află în Scoția pentru vacanța lor anuală de sfârșit de vară la Castelul Balmoral, iar Regina a profitat de ocazie pentru a merge la cumpărături într-o localitate din apropiere.

Cu o zi înainte de primirea oficială a familiei regale la castel, când Regele s-a întâlnit cu localnicii și a inspectat trupele Regimentului Regal al Scoției, Regina Camilla s-a deplasat în Ballater, un mic oraș situat la aproximativ 13 kilometri de castel.

Regina, în vârstă de 79 de ani, a fost însoțită de sora sa, Annabel Elliot, de fiica sa, Laura Lopes, în vârstă de 48 de ani, și de nepoata sa Eliza, în vârstă de 18 ani. Nepoții gemeni ai Reginei, Gus și Harry Lopes, în vârstă de 16 ani, au participat și ei la ieșire, însă adolescenții s-au retras destul de repede în mașină, potrivit Daily Mail.

Au vizitat o librărie și un magazin cu cașmir scoțian

Îmbrăcate lejer, în blugi, pantaloni, pulovere și paltoane, Regina și membrele familiei sale au fost văzute vizitând o librărie și un magazin specializat care comercializează cașmir scoțian. Grupul a fost surprins zâmbind în timp ce se plimba prin oraș cu sacoșele de cumpărături, intrând și ieșind din diferite magazine.

Ieșirea a avut loc pe 17 august, cu o zi înainte ca Regele Charles să își înceapă oficial șederea de vară la Balmoral. Locația reprezintă un refugiu de vară pentru familia regală britanică încă din timpul domniei Reginei Victoria. Soțul acesteia, Prințul Albert, a cumpărat castelul și terenurile din jur, care însumau în anul 1845 aproximativ 7.000 de acri.

Proprietatea, situată pe râul Dee, în Aberdeenshire, era în mod deosebit îndrăgită de regretata Regină Elisabeta a II-a. Suverana obișnuia să plece în Scoția la sfârșitul lunii iulie și să nu se întoarcă la Londra până în octombrie, iar alți membri ai familiei regale i se alăturau pentru anumite perioade ale șederii. Regele Charles a continuat tradiția mamei sale de a petrece o parte din sfârșitul verii la Balmoral după urcarea sa pe tron, în 2022.

William și Kate obișnuiesc să vină la Balmoral

Prințul William și Kate Middleton, ambii în vârstă de 44 de ani, vizitează de obicei Balmoralul împreună cu cei trei copii ai lor: Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani. Lor li se alătură și alți membri ai familiei regale. Domeniul de aproximativ 50.000 de acri din Aberdeenshire este una dintre cele două mari proprietăți deținute în mod privat de monarhul britanic. Cealaltă este Sandringham, în Norfolk, Anglia, unde familia regală se reunește în mod tradițional de Crăciun.

Pe 18 august, Regele Charles a inspectat Compania Balaklava, Batalionul 5 al Regimentului Regal al Scoției, la porțile domeniului Balmoral, cu ocazia începerii oficiale a șederii sale de vară la castel. Vacanța din Scoția vine după o perioadă foarte aglomerată pentru Regina Camilla. În această vară, ea a participat la evenimente importante precum Trooping the Colour, Royal Ascot, Wimbledon și Jocurile Commonwealth.

Regina s-a aflat și alături de Regele Charles în timpul mult-așteptatei sale reuniuni cu Prințul Harry, Meghan Markle și copiii acestora, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Autoarea regală Catherine Mayer declara pentru People că prezența Camillei în procesul de reconciliere era „nenegociabilă”.

„Nu există reconciliere cu el fără ea”, a spus Mayer.

Deși șederea în Scoția reprezintă vacanța de sfârșit de vară a familiei regale, membrii acesteia continuă să aibă angajamente oficiale.

Miercuri, 19 august, Regina Camilla urmează să participe la Festivalul Ebor de la hipodromul York. Ea a devenit patroana hipodromului în 2024, preluând acest rol de la fostul Prinț Andrew.

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