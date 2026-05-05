Este Jennifer Aniston logodită cu Jim Curtis? Cum ar putea un nou film pe tema despărțirii de Brad Pitt să le afecteze viitorul

Jennifer Aniston ar putea fi din nou în centrul atenției, după ce au apărut zvonuri despre o posibilă logodnă cu partenerul ei, Jim Curtis. Însă, în același timp, interesul reînnoit al Hollywood-ului pentru dramatizarea despărțirii sale de Brad Pitt ar putea complica lucrurile.

Zvonuri despre logodnă, pornite de la o fotografie

Jennifer Aniston a stârnit speculații după ce a publicat o fotografie alb-negru pe Instagram, cu ocazia zilei de naștere a lui Jim Curtis. În imagine, cei doi apar îmbrățișați, într-un moment intim.

Descrierea a fost scurtă, dar plină de emoție:

„La mulți ani, iubirea mea. Prețuit.”

Fanii nu s-au oprit doar la mesaj. Mulți au observat un inel cu diamant pe mâna stângă a actriței, ceea ce a dus la un val de comentarii despre o posibilă logodnă.

O relație serioasă, spun apropiații

Potrivit unei surse citate de publicația OK!, relația dintre Aniston și Curtis este privită ca una stabilă și de durată.

„Printre prietenii apropiați ai lui Jennifer există convingerea puternică că relația cu Jim este mult mai mult decât ceva superficial sau temporar. Consensul este că are substanță reală și potențial pe termen lung”

Aceeași sursă sugerează că gestul actriței de a publica fotografia, aparent arătând și inelul, ar fi fost mai degrabă un semnal subtil decât o simplă urare de ziua de naștere.

În privat, Aniston ar fi spus că îl vede pe Curtis ca pe cineva alături de care poate „să-și construiască o viață” și că este deja „pregătită să se căsătorească cu el”.

Umbra trecutului: un posibil serial despre despărțirea de Brad Pitt

În timp ce relația actuală pare să meargă bine, surse din industrie spun că televiziunile sunt interesate să readucă în atenție unul dintre cele mai mediatizate episoade din viața actriței: divorțul de Brad Pitt.

Jennifer Aniston și Brad Pitt au divorțat în 2005, după ce actorul a început o relație cu Angelina Jolie pe platourile filmului Mr. & Mrs. Smith.

Despărțirea, urmată de apariția cuplului „Brangelina”, a devenit una dintre cele mai importante povești mondene ale anilor 2000, reluată constant în presă.

Potrivit unor surse, producătorii TV consideră că povestea are în continuare un „impact cultural uriaș” și ar putea deveni rapid un succes.

Un proiect care ar putea redeschide răni vechi

Se discută despre realizarea unei miniserii care să reconstituie relația Aniston–Pitt–Jolie, însă ideea nu este privită cu entuziasm de cei implicați. Un apropiat s-a destăinuit:

„Pentru Jennifer și Angelina, dar și pentru Brad și Jim, ideea de a redeschide acel capitol într-un mod atât de public și dramatizat este profund inconfortabilă. Jen și Brad au petrecut ani întregi încercând să se distanțeze de acea perioadă și să meargă mai departe.”

Riscul pentru relația actuală

Cea mai mare îngrijorare este impactul pe care un astfel de proiect l-ar putea avea asupra relației dintre Aniston și Curtis. Aceeași sursă susține:

„Să vadă totul transpus pe ecran ar putea literalmente să-i ruineze viitorul cu Jim, pentru că le-ar zgudui serios relația”

Recrearea momentelor dureroase din 2005, trădare, despărțire, presiune mediatică, ar putea readuce emoții dificile și o atenție publică intensă.

Un nou început vs. o poveste veche

În contrast cu trecutul tumultuos, Jim Curtis este descris ca o influență pozitivă și stabilă în viața actriței.

„Jim a avut un efect profund de echilibrare asupra lui Jen, i-a adus calm și stabilitate emoțională, lucruri pe care nu le-a mai simțit de mult timp.”

Aniston pare să îmbrățișeze acest nou capitol, concentrându-se pe prezent și pe o viață mai liniștită.

Discuțiile despre miniserie sunt încă într-un stadiu incipient, fără un proiect confirmat oficial, însă există semnale că ideea câștigă teren.

Pentru Jennifer Aniston, dilema este clară: un nou început bazat pe echilibru și discreție sau reîntoarcerea, fără voia ei, la una dintre cele mai expuse și dificile perioade din viața sa.

