O dronă s-a prăbușit la 3:24 în Tulcea. Două avioane și un elicopter au fost ridicate de la sol

O dronă s-a prăbușit la 3:24 în Tulcea. Două avioane și un elicopter au fost ridicate de la sol
Dronă în Tulcea
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O dronă a ajuns în spațiul aerian al României în cursul nopții de miercuri spre joi, după ce a fost detectată în apropierea frontierei cu Ucraina. Aparatul de zbor a fost urmărit de autoritățile române, iar pentru monitorizarea situației au fost trimise în aer două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT aparținând Forțelor Aeriene Române.

Incidentul a fost înregistrat în timpul nopții, când sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat mai multe ținte aeriene în apropierea graniței de nord-est a țării. Situația a fost monitorizată de structurile militare, iar autoritățile au luat imediat măsurile necesare pentru verificarea traiectoriei aparatelor detectate.

O dronă s-a prăbușit în Tulcea

Potrivit informațiilor transmise de MApN, prima detecție a fost realizată la ora 02.23. Radarul militar a indicat prezența unui grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei României cu Ucraina. Pentru supravegherea acestora, două avioane F-18 spaniole, aflate în cadrul misiunilor de poliție aeriană, au fost ridicate de la sol.

La scurt timp, autoritățile române au trimis în misiune și un elicopter IAR-330 SOCAT. Aparatul a avut rolul de a efectua cercetarea aeriană și de a contribui la identificarea și urmărirea țintei care se apropia de teritoriul României.

Situația a devenit mai importantă în jurul orei 03.20, când populația din zona vizată a primit un mesaj RO-Alert prin care era informată cu privire la existența unui posibil pericol aerian. Avertizarea a fost emisă în contextul în care una dintre țintele urmărite se apropia de teritoriul național.

Un minut mai târziu, la ora 03.21, autoritățile au confirmat pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României. Aparatul a trecut frontiera la aproximativ 13 kilometri est de municipiul Galați. În acel moment, operațiunile de supraveghere au continuat, iar aeronavele militare aflate deja în aer au urmărit evoluția dronei.

Traiectoria aparatului a continuat către zona județului Tulcea. Echipajul elicopterului IAR-330 SOCAT a urmărit ținta și, la ora 03.24, a raportat că aceasta a ajuns la sol în apropierea localității Grindu.

Drona s-a prăbușit la aproximativ patru kilometri nord-est de localitate, într-o zonă nepopulată. Impactul nu a provocat victime și, potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, niciun imobil sau alt obiectiv nu a fost afectat.

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Alertă în Galaţi! O dronă a fost eliminată de un F-18 spaniol

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