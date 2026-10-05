Iustina de la Insula Iubirii, mărturisire neașteptată despre fosta soție a lui Cornel Luchian: ”Deși e căsătorită, n-a trecut peste relația cu el”

Scandalul dintre Iustina Luchian și fosta soție a lui Cornel continuă să stârnească reacții. Cei doi foști concurenți de la „Insula Iubirii” au vorbit despre situație la „Dan Capatos Show”, unde Cornel susține că unele declarații făcute în trecut au venit pe fondul nervilor. Iustina pe de altă parte, spune că fosta soție a lui Cornel ar căuta faimă și de asta s-ar lega de numele lor. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cornel a explicat că relația cu fosta soție presupune, în prezent, doar comunicarea necesară copiilor. Acesta spune că lucrurile dintre ei sunt mai calme decât par din exterior. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” susține că fosta sa soție ar da declarații în spațiul public atunci când are nervi, dar că ar regreta ulterior. Vezi emisiunea integrală aici!

„Alea sunt niște declarații făcute la nervi. N-am nicio treabă, nu e real ce spune. Eu mă ocup și de copii, dacă le cumpărăm ceva, mai vorbim, ne sfătuim. E și normal și foarte bine. Copiii i-am dus acum un an în America, pe toți. În Atlanta, la școală, pentru că e școală super bună acolo. Anul trecut mi-au ieșit premiați pe locul întâi, toți patru.”

Iustina Luchian, reacție la declarațiile fostei soții

Iustina Luchian a comentat și ea situația, după declarațiile făcute public de fosta soție a lui Cornel. Ea spune că declarațiile fostei partenere a lui Cornel nu își au locul, mai ales după cele două chiar ar fi reușit să ajungă la un soi de amiciție.

„Cu toate că e căsătorită, cred și eu că nu a trecut peste relația cu Cornel. Zice că e căsătorită și că are un bărbat care o respectă. Are familie. Nici nu cred că știe soțul ei. Ea scrie prostii. Și eu sunt obișnuită și nu mă interesează.”

Cornel Luchian: „Nu încerc să țin o ceartă”

Cornel a explicat și cum reacționează atunci când apar noi mesaje sau situații tensionate. Fostul concurent spune că preferă să rezolve lucrurile în liniște, departe de ochii presei.

„Eu răspund mereu frumos, elegant, cum trebuie. Niciodată nu încerc să țin o ceartă, să o întrețin. Eu sunt omul care vreau soluția la orice. Adică pentru mine asta e important. Eu vreau soluție la probleme, nu problemele. Ele oricum vin. Copiii mei n-au fost niciodată implicați în astea. Ei n-au avut treabă niciodată cu chestiile astea.”

Iustina pe de altă parte, spune că fosta soție a lui Cornel ar căuta să se afirme și de asta s-ar lega de numele lor. Fosta concurentă de pe insulă spune că odată cu participarea acestora la reality show, conflictele s-ar fi întețit, iar fosta parteneră a lui Cornel ar puncta mereu că este vorba despre „Iustina și Cornel de la Insula Iubirii”.

„Eu cred că vrea să se facă cunoscută, mereu punctează că am fost la Insula Iubirii. Și înainte mai făcea conturi false, îmi mai scria și publica fotografii cu mine.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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