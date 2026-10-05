Iustina de la Insula Iubirii, mărturisire neașteptată despre fosta soție a lui Cornel Luchian: ”Deși e căsătorită, n-a trecut peste relația cu el”

Iustina și Cornel de la Insula Iubirii, dezvăluiri picante
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Scandalul dintre Iustina Luchian și fosta soție a lui Cornel continuă să stârnească reacții. Cei doi foști concurenți de la „Insula Iubirii” au vorbit despre situație la „Dan Capatos Show”, unde Cornel susține că unele declarații făcute în trecut au venit pe fondul nervilor. Iustina pe de altă parte, spune că fosta soție a lui Cornel ar căuta faimă și de asta s-ar lega de numele lor. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Cornel a explicat că relația cu fosta soție presupune, în prezent, doar comunicarea necesară copiilor. Acesta spune că lucrurile dintre ei sunt mai calme decât par din exterior. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” susține că fosta sa soție ar da declarații în spațiul public atunci când are nervi, dar că ar regreta ulterior. Vezi emisiunea integrală aici!

„Alea sunt niște declarații făcute la nervi. N-am nicio treabă, nu e real ce spune. Eu mă ocup și de copii, dacă le cumpărăm ceva, mai vorbim, ne sfătuim. E și normal și foarte bine. Copiii i-am dus acum un an în America, pe toți. În Atlanta, la școală, pentru că e școală super bună acolo. Anul trecut mi-au ieșit premiați pe locul întâi, toți patru.”

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze
Sursa foto: Social media

Sursa foto: Social media

Iustina Luchian, reacție la declarațiile fostei soții

Iustina Luchian a comentat și ea situația, după declarațiile făcute public de fosta soție a lui Cornel. Ea spune că declarațiile fostei partenere a lui Cornel nu își au locul, mai ales după cele două chiar ar fi reușit să ajungă la un soi de amiciție.

„Cu toate că e căsătorită, cred și eu că nu a trecut peste relația cu Cornel. Zice că e căsătorită și că are un bărbat care o respectă. Are familie. Nici nu cred că știe soțul ei. Ea scrie prostii. Și eu sunt obișnuită și nu mă interesează.”

Cornel Luchian: „Nu încerc să țin o ceartă”

Cornel a explicat și cum reacționează atunci când apar noi mesaje sau situații tensionate. Fostul concurent spune că preferă să rezolve lucrurile în liniște, departe de ochii presei.

„Eu răspund mereu frumos, elegant, cum trebuie. Niciodată nu încerc să țin o ceartă, să o întrețin. Eu sunt omul care vreau soluția la orice. Adică pentru mine asta e important. Eu vreau soluție la probleme, nu problemele. Ele oricum vin. Copiii mei n-au fost niciodată implicați în astea. Ei n-au avut treabă niciodată cu chestiile astea.”

Iustina pe de altă parte, spune că fosta soție a lui Cornel ar căuta să se afirme și de asta s-ar lega de numele lor. Fosta concurentă de pe insulă spune că odată cu participarea acestora la reality show, conflictele s-ar fi întețit, iar fosta parteneră a lui Cornel ar puncta mereu că este vorba despre „Iustina și Cornel de la Insula Iubirii”.

„Eu cred că vrea să se facă cunoscută, mereu punctează că am fost la Insula Iubirii. Și înainte mai făcea conturi false, îmi mai scria și publica fotografii cu mine.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

CITEȘTE ȘI:

Ella Vișan nu mai merge la „Survivor”, după accidentul teribil de la Vârful Negoiu. „Așa a vrut Dumnezeu, poate la anul”

Motivul real pentru care Maria Avram și Bianca Dan au rupt prietenia cu Ella Vișan, după Insula Iubirii

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ella Vișan, dezvăluiri după ce a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții. Ce i-au spus medicii
Ella Vișan, dezvăluiri după ce a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții. Ce i-au spus medicii
Vanessa, surpriză romantică pentru Bogdan de la Ploiești. L-a dus în locul unde a început povestea lor de dragoste
Vanessa, surpriză romantică pentru Bogdan de la Ploiești. L-a dus în locul unde a început povestea lor de dragoste
Dany Boy de la Insula Iubirii, prima reacție după acuzațiile aduse de Mădălina Maricuț: ”De ce după 2 ani se trezește să dezgroape morții?”
Dany Boy de la Insula Iubirii, prima reacție după acuzațiile aduse de Mădălina Maricuț: ”De ce după 2 ani se trezește să dezgroape morții?”
Cezar Ouatu și-a botezat fetița! Primele imagini de la eveniment
Cezar Ouatu și-a botezat fetița! Primele imagini de la eveniment
Mesajul Gabriellei după ce Prințul Marco a recunoscut că este atras de ea: „Eu nu concurez”
Mesajul Gabriellei după ce Prințul Marco a recunoscut că este atras de ea: „Eu nu concurez”
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Gandul.ro
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cât costă biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. la Sala Palatului: „Nu te îmbogățești, poate numai spiritual”
Adevarul
Cât costă biletele la concertul de Crăciun al lui Ștefan Bănică Jr. la Sala Palatului: „Nu te îmbogățești, poate numai spiritual”
Cine este Luca Niculescu, pe care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier
Digi24
Cine este Luca Niculescu, pe care președintele Nicușor Dan l-a nominalizat pentru funcția de premier
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
Click.ro
Ce frumoasă e fiica Marinei Almășan, stabilită la Paris! Zici că-i actriță franțuzoaică: „Și-a ales o viață departe de ochii lumii”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Steve Jobs, omagiat de Apple la 15 ani de la moartea sa. Mesajele publicate de John Ternus și Tim Cook
go4it.ro
Steve Jobs, omagiat de Apple la 15 ani de la moartea sa. Mesajele publicate de John Ternus și Tim Cook
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Gandul.ro
Cine este Luca Niculescu, premierul desemnat de Nicușor Dan. A fost jurnalist și ambasadorul României la Paris
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.