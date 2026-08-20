500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții

500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții
500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții
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O anumită categorie de pensionari ar urma să primească 500 de lei în plus la pensie. Veniturile ar urma să crească începând de la 1 ianuarie 2027, însă majorarea se va aplica seniorilor care îndeplinesc următoarele două condiții de bază. 

Majorarea de 500 de lei a pensiilor va ajunge în buzunarele celor care au deja o pensie de mare, iar pentru pensiile mai mici, creșterea va fi proporțional mai redusă. De asemenea, oficialii din Parlament discută intens eliminarea completă a taxelor CASS (asigurări sociale de sănătate) pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, ceea ce ar însemna mai mulți bani net pentru pensiile medii și mari.

500 lei în plus, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Care sunt cele 2 condiții/ sursă foto: Facebook

Care sunt condițiile de bază pentru majorarea de 500 de lei

Potrivit legii nr. 360/2023, începând de la 1 ianuarie 2027, pensiile ar urma să fie indexate cu 12% – inflația și un procent de 50% din valoarea procentuală a câștigului mediu. Pentru ca acest lucru să aibă loc, indexarea este prima condiție pentru ca pensionarii să primească bani în plus. Stabilirea cifre oficiale și a pragului exact de majorare se va realiza la finalul anului, odată cu adoptarea Legii Bugetului de Stat pentru anul următor.

„Avem în calcul o indexare pentru 2027, dar trebuie să fim foarte prudenți în privința cuantumului acestei indexări. Trebuie să luăm în calcul impactul real al Legii salarizării”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul finanțelor.

Dacă indexarea se va opri la procentul de 7%, a doua condiție pentru a primi o majorare de 500 de lei este ca pensionarii să aibă o pensie de 7.100 de lei. Asta pentru că 7% din 7.100 = 500 de lei.

Tot în acest scenariu, pensia minimă de 1.281 de lei ar crește cu 89 de lei și ar ajunge la 1.370 de lei. Pensia de 2.000 de lei ar crește cu 140 de lei. Veniturile de 3.000 de lei ar urma să crească cu 210 lei, în timp ce pensiile de 4.000 de lei ar crește cu 280 de lei. Pensia de 5.000 de lei ar crește cu 350 de lei.

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