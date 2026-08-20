Dana Roba a ”comis-o” din nou. Ce i-a răspuns o mireasă, după ce a vrut să-i taie hainele: ”Trebuie să plec la cununie”

Dana Roba a ”comis-o” din nou. Ce i-a răspuns o mireasă, după ce a vrut să-i taie hainele: ”Trebuie să plec la cununie”
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Dana Roba este din nou în centrul atenției, după ce a fost surprinsă într-un moment tensionat cu o clientă. De această dată, în salon a ajuns o mireasă care se pregătea pentru una dintre cele mai importante zile din viața ei. În loc ca pregătirile să decurgă liniștit, între cele două a avut loc un schimb de replici dure.

Totul a pornit de la ținuta miresei. Dana Roba i-a atras atenția că bluza pe care o purta nu era potrivită pentru momentul machiajului și i-a cerut să o dea jos. Clienta a încercat să-i explice că nu vrea să-i fie tăiată bluza. Make-up artista n-a fost impresionată și a continuat să o certe.

„Să nu îmi tai bluza!”, i-a spus mireasa.

Dana Roba a „comis-o” din nou!

Dana Roba i-a explicat că nu intenționează să-i taie bluza, dar i-a reproșat că trebuia să vină îmbrăcată diferit.

„Nu ți-o tai, dar dă-o jos. Trebuia să vi într-o cămașă, baby. Unde e ăla de pe tine”?, a întrebat-o Dana.

„Ce?”, a întrebat mireasa.

„Halatul alb! Adu-l!”, a spus make-up arista.

„Păi trebuie să plec la cununie la 11!”, i-a spus mireasa.

„Mă fată, acum când te machiez să ai halatul ăla alb pe tine! Ai înțeles sau n-ai înțeles?”, a spus Dana.

Dana Roba a ”comis-o” din nou. Ce i-a răspuns o mireasă, după ce a vrut să-i taie hainele: ”Trebuie să plec la cununie”

Dana Roba a ”comis-o” din nou. Ce i-a răspuns o mireasă, după ce a vrut să-i taie hainele: ”Trebuie să plec la cununie”

La final, Dana Roba a mers și mai departe: s-a filmat în timp ce îi tundea părul miresei, fără ca tânăra să fie întrebată dacă este de acord. Mireasa a rămas uluită de felul în care era tratată chiar înaintea unuia dintre cele mai importante momente din viața ei.

Momentul vine după un alt episod care a stârnit controverse în mediul online. O altă tânără care a mers la salonul Danei Roba ca model a spus, în exclusivitate pentru CANCAN, că make-up artista ar fi avut o atitudine jignitoare față de ea și că i-ar fi îndepărtat părul de pe frunte fără ca aceasta să își fi dorit intervenția. Tânăra a povestit că venise tocmai din Caransebeș și că luase legătura cu Dana prin Instagram.

„Eu am fost model la Dana Roba, am ajuns acolo. Eu, nefiind din Timișoara, am mai fost cu cineva, am făcut două ore până acolo, eu fiind din Caransebeș. Eu i-am scris pe Instagram și i-am spus că vreau să fiu modelul ei”, a povestit clienta.

Potrivit declarațiilor sale, tânăra nu a mers singură la salon, însă iubitul ei ar fi fost rugat să aștepte afară.

„Am ajuns acolo cu prietenul meu, însă când a văzut că am venit cu el, l-a scos din salon, i-a spus să aștepte afară”, a spus ea.

Ulterior, modelul a făcut acuzații grave la adresa make-up artistei, susținând că atitudinea acesteia s-ar fi schimbat după ce ar fi aflat că este de etnie romă.

„La început mi-a vorbit foarte frumos, apoi când a auzit că sunt de etnie romă și-a schimbat vocabularul. A început să jignească foarte rău, în sensul că mi-a spus că sunt nespălată, neîngrijită, urâtă, grasă și multe altele. În condițiile în care înainte să afle că sunt de etnie romă, mi-a spus că sunt frumoasă. Cursanta la care am fost model a întrebat-o de unde știe că sunt de etnie, iar ea a zis că pe astea eu le recunosc. Eu nu i-am zis nimic” , a spus aceasta.

I-a smuls părul de pe frunte

Tânăra a povestit că, după ce machiajul a fost gata, Dana Roba i-ar fi smuls firele de păr de pe frunte fără acordul ei. Modelul a mai spus că acele fire nu o deranjau și că nu își dorea deloc intervenția, însă s-ar fi trezit pusă în fața faptului împlinit.

„La final mi-a spus că vrea să îmi prindă părul într-o coadă să-mi facă poză. Eu aveam un mic baby hair, m-a întrebat ce e cu asta, dacă îmi place așa? Eu i-am zis că da. După mi-a spus că ea la cliente le smulge părul acela și mi-a pus banda pe cap. Nu am avut nicio reacție, când m-am trezit cu banda pe frunte, nu mai aveam ce reacție să am” , a spus modelul Danei Roba.

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