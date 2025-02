Tânăra care a devenit virală după ce s-a lăsat pe mâna Danei Roba rupe tăcerea! „Fetele trebuie să se ferească de ea! Când m-am trezit cu banda pe frunte…” Make-up artistul răspunde acuzaţiilor!

Dana Roba a intrat, din nou, într-un scandal de proporții după ce pe internet a publicat o filmare cu o tânără pe care o aranja în salonul ei. După ce terminase să o machieze, make-up artistul i-a smuls fetei o parte din părul de pe frunte cu o bandă cu ceară. Doar că, din păcate pentru model, nu a fost un retuș potrivit, iar rezultatul final a lăsat de dorit. Tânăra care s-a lăsat pe mâinile make-up artistului este extrem de dezamăgită de rezultat. CANCAN.RO are declarațiile exclusive ale modelului care a trecut pragul salonului deținut de Dana Roba.

Dana Roba și-a făcut o reputație în Timișoara, acolo unde activează ca make-up artist. Deține propriul salon și este și trainer pentru cursantele sale. Dacă make-up artistul se laudă în stânga și-n dreapta că fetele se lasă cu bucurie pe mâinile ei și pleacă mulțumite din salon, nu același lucru îl putem spune despre o domnișoară care a devenit virală. Culmea, videoclipul a fost postat chiar de Dana Roba, însă vedeta a fost imediat criticată pentru modul în care a procedat cu modelul său. Mai exact, fosta lui Nicolae Guță i-a smuls o parte din părul din fruntea tinerei, lăsând-o pe aceasta cu o gaură de toată frumusețea.

Clienta Danei Roba tună și fulgeră după ce a fost epilată pe frunte de make-up artist

Tânăra care s-a lăsat pe mâinile Danei Roba în speranța că va ieși păpușă din salon este din Caransebeș și este minoră. Am stat însă de vorbă cu ea și ne-a povestit cum a ajuns la vedetă să o machieze.

„Eu am fost model la Dana Roba, am ajuns acolo. Eu, nefiind din Timișoara, am mai fost cu cineva, am făcut două ore până acolo, eu fiind din Caransebeș. Eu i-am scris pe Instagram și i-am spus că vreau să fiu modelul ei”, începe aceasta povestea.

(CITEȘTE ȘI: Dana Roba a câștigat procesul cu Daniel Balaciu. Câți bani a primit despăgubire după ce a fost la un pas de moarte)

Tânăra a venit în Timișoara însoțită de prietenul ei. Însă, în momentul în care a intrat în salonul Danei, cei doi au avut un șoc. Vedeta le-a spus să intre doar domnișoara respectivă, iar pe prietenul ei l-a dat afară: „Am ajuns acolo cu prietenul meu, însă când a văzut că am venit cu el, l-a scos din salon, i-a spus să aștepte afară”.

Modelul Danei Roba ne-a mai dezvăluit că la început make-up artistul i-a vorbit frumos, însă tonul și atitudinea i s-au schimbat în momentul în care a aflat că cea care stătea pe scaun să o machieze este de etnie romă.

„La început mi-a vorbit foarte frumos, apoi când a auzit că sunt de etnie romă și-a schimbat vocabularul. A început să jignească foarte rău, în sensul că mi-a spus că sunt nespălată, neîngrijită, urâtă, grasă și multe altele. În condițiile în care înainte să afle că sunt de etnie romă, mi-a spus că sunt frumoasă. Cursanta la care am fost model a întrebat-o de unde știe că sunt de etnie, iar ea a zis că pe astea eu le recunosc. Eu nu i-am zis nimic” , a spus modelul la make-up al Danei Roba pentru CANCAN.RO.

Greșeală sau o formă de rasism?! „Fetele trebuie să se ferească de ea! Este foarte rasistă”

Bomboana de pe colivă a fost momentul în care Dana Roba a decis să-i epileze fruntea domnișoarei. Tânăra nu a dorit acest lucru, spune ea, însă make-up artistul nu a ținut cont de dorința ei și a trecut la treabă.

„La final mi-a spus că vrea să îmi prindă părul într-o coadă să-mi facă poză. Eu aveam un mic baby hair, m-a întrebat ce e cu asta, dacă îmi place așa? Eu i-am zis că da. După mi-a spus că ea la cliente le smulge părul acela și mi-a pus banda pe cap. Nu am avut nicio reacție, când m-am trezit cu banda pe frunte, nu mai aveam ce reacție să am” , a spus modelul Danei Roba.

Adolescenta a plecat apoi din salon, însă nu a dorit să lase lucrurile așa. Deși nu a putut avea o reacție în momentul în care s-a văzut fără păr, a ținut totuși să-i comenteze la postări Danei. Doar că, s-a trezit că i-au fost șterse comentariile și ulterior, postarea cu totul.

„Fix după ce mi-a făcut asta, am plecat. Nu am mai luat legătura cu ea. Am rămas cu o gaură în cap. Mi-a dat cu fond de ten în frunte și aia a fost. Mi-a făcut fruntea de doi kilometri. Am 16 ani, deci probabil că s-a bazat că nu zic nimic.

A pus TikTok-ul acela, lumea s-a mirat, a scris ea în comentarii că eu a fost de acord. Eu am venit cu replica și i-am scris că nu este adevărat, nu am fost de acord. Apoi ea și-a șters postările de peste tot”, a declarat adolescenta pentru CANCAN.RO.

Tânăra trage și un semnal de alarmă și le transmite fetelor un mesaj. „Fetele trebuie să știe să se ferească de ea, am primit multe mesaje, comentarii că sunt fete care au pățit și ele tot felul de lucruri la ea la salon. Fetele de etnie romă au fost denigrate de ea. Este foarte rasistă” , mai spune ea.

Dana Roba îi dă replica clientei sale: „Nu am nimic cu oamenii de etnie! Ea venise nespălată”

Dana Roba a venit cu replica și desființează tot ce a spus modelul. În plus, susține că tânăra respectivă că ar fi avut probleme cu igiena. „Eu am martore două cursante din salon care știu că eu am întrebat-o înainte dacă îmi dă voie să o epilez. Ea îl avea tăiat cu foarfeca și eu am întrebat-o dacă vrea să i-l iau cu ceară. Ea a răspuns că da, iar atunci am pus banda de ceară și i l-am luat. Am martore cursantele mele. Într-adevăr am certat-o că mirosea a canal, venise nespălată pe cap. Eu, neavând miros, am simțit cum miroase a canal. Era nespălată în urechi, pe cap și tot așa. Eu am spus să i-l prind pentru că e nespălată”, a spus Dana Roba pentru CANCAN.RO.

(VEZI ȘI: Dana Roba și-a adus foștii socri în casă. Cum a decurs întâlnirea, de fapt: ”Eu nu sunt o femeie rea!”)

Make-up artistul spune că nu a fost rasistă niciodată și că machiează orice fel de clientă sau model: „Faza cu etnia, nu este adevărată. Eu nu am nimic cu oamenii de etnie, nu sunt rasistă niciodată în viața mea”.

În ceea ce-l privește pe partenerul tinerei, make-up artistul spune că i se pare normal ca bărbatul să plece din salon, atâta timp cât cursanta ei era în ora de training.

„I-am spus că ce, tu ai bărbat la 16 ani?! La mine în salon nu au ce căuta bărbați. Este salon de femei, este curs de make-up, iar clienta mea a plătit 1400 de euro ca să vină să machieze, nu să vină un hăndrălău să se uite în ceafa ei!”, a mai declarat Dana Roba.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.