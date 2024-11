Dana Roba și-a adus foștii socri în casă. Cum a decurs întâlnirea, de fapt: ”Eu nu sunt o femeie rea!”

Dana Roba a luat o decizie neașteptată! Vedeta a fost de acord să îi primească pe foștii ei socri în casă, după hotărârea luată de instanță! Cu toate acestea, vedeta are o mare rugăminte la părinții celui ce a lovit-o cu bestialitate! Cum a decurs întâlnirea dintre fetițe și bunicii lor? Cele mai noi detalii!

Chiar dacă a fost dată în judecată de foștii ei socri, Dana Roba a îngropat securea războiului cu ei și a fost de acord să îi lase să petreacă timp cu fetițele. Vă reamintim că vedeta a fost la un pas de moarte, după ce a fost lovită fără milă cu un ciocan în cap de fostul ei soț, Daniel Balaciu, în anul 2023.

Părinții fostului ei soț au dreptul să stea în preajma fetițelor doar la domiciliul minorelor și numai când este prezentă Dana Roba. În ciuda faptului că a trecut prin momente de coșmar, vedeta spune că ea nu poate să țină ură, motiv pentru care i-a primit pe foștii ei socri acasă. Fetițele ei s-au întâlnit cu buncii lor duminica trecută. Deși nu voiau să vorbească inițial cu ei, ea le-a explicat situația micuțelor și le-a convins să comunice.

Nu putem să nu precizăm faptul că Dana Roba are o rugăminte la foștii ei socri. Vedeta le-a cerut să nu le pună pe fetițe să discute telefonic cu tatăl lor, care se află în aceste momente în arest. Nu este sub nicio formă de acord ca micuțele să ia vreodată legătura cu cel ce a lovit-o cu bestialitate.

Vedeta speră ca Daniel Balaciu să nu se atingă vreodată de fetițe, nici atunci când va fi eliberat din închisoare. Dana Roba l-a adus în discuție pe actualul ei partener, Beni, bărbatul în brațele căruia și-a găsit fericirea și liniștea.

„Eu am fost foarte pașnică, nu am amintit despre ce s-a întâmplat, am spus doar că vreau ca fostul meu soț să nu mai pună vreodată mâna pe fete. Nu-mi doresc această treabă, chiar dacă el va ieși de la pușcărie în următorii 4 ani. Oricum sunt sigură că nu va mai avea curajul să-mi dea în cap sau să mă omoare. Acum îl am pe Beni, care mă iubește, e un bărbat responsabil, e un bărbat care îmi iubește copiii, stă cu ei, îmi iubește întreaga familie”, a mai spus Dana Roba.