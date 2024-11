Dana Roba, atacată de Culiță Sterp în scandalul momentului cu Carmen de la Sălciua: ”Nu am vrut să își ia hate din cauza mea”. Nici dacă era triunghi amoros nu ieșea așa iureș!

Scandalul dintre Carmen de la Sălciua și fostul soț, Culiță Sterp, pare că nu poate fi aplanat sub nicio formă. Un război mai degrabă mut, care își duce bătăliile în mod indirect, iar intermediarii sunt cei care rămân “loviți”. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Carmen de la Sălciua povestește cum apropiata sa, Dana Roba, a ajuns să fie luată în vizor și atacată de Culiță Sterp. După ce makeup-artista i-a luat în mod public apărarea cântăreței, fostul soț al vedetei a simțit nevoia să o mustre pe Dana Roba. Ce s-a întâmplat de fapt, dar și ce demersuri a mai făcut Carmen de la Sălciua în lupta nesfârșită pentru banii pe care trebuie să îi primească de la fostul partener, veți citi în rândurile de mai jos.

Carmen de la Sălciua s-a săturat de luptele necontenite pe care le duce de ani buni cu familia fostului soț. Rând pe rând, încep să apară persoane publice, din anturajul celor doi foști, care își spun părerea despre întreaga tevatură. Balanța pare că se înclină în favoarea artistei, iar de data aceasta, cea care i-a sărit în ajutor a fost Dana Roba.

CITEȘTE ȘI: A erupt scandalul, după nunta lui Iancu Sterp! Fratele lui, Culiță, ”pulverizat” de Carmen de la Sălciua! Dezvăluiri explozive din perioada în care se iubeau! „Dă-i și fostei tale neveste, îi ești dator!”

Imediat după declarațiile publice făcute de makeup-artist, în care îi lua apărarea vedetei, Culiță Sterp a ieșit la interval și a “dojenit-o”, reproșându-i inclusiv faptul că el și familia lui au ajutat-o cu o sumă de bani, atunci când Dana trecea prin calvarul care a marcat-o. Doar că lucrurile au luat o altă turnură! Dana, deranjată de spusele interpretului de muzică de petrecere și de nedreptatea care i se face clientei și amicei sale, Carmen de la Sălciua, i-a înapoiat banii primiți.

Carmen de la Sălciua mărturisește: “Ei au lovit în Dana pentru că mi-a ținut partea”

Artista, pacifistă din fire, a ezitat de cele mai multe ori să iasă în față și să-și facă dreptate, deși era atacată de familia fostului soț. Apropiații ei au început să ia atitudine, însă au avut de plătit și un preț, hate-ul din partea celor care se situează de tabăra opusă.

“M-am bucurat când am văzut că a vorbit Dana, eu fiind clienta ei la machiaj, mai discutam lucruri cu ea. Nu în ideea în care să iasă ea și să spună ceva, ci ca cu o prietenă. Ea a simțit nevoia să iasă și să-mi ia apărarea și îi mulțumesc. Sunt recunoscătoare că a fost cumva vocea mea și a vorbit, dar nu am vrut să își ia hate din cauza mea. Eu din ce am înțeles, ea a primit o anumită sumă de bani de la ei, iar ea a returnat suma. A deranjat-o că a fost mustrată că a primit banii, atunci când avea nevoie, de asta a și decis să-i returneze. Eu cred că ei au lovit în Dana pentru că ea mi-a ținut mie partea. Când vine vorba de mine, lucrurile se precipită și se iscă un adevărat scandal din care încerc să ies de ani de zile.

NU RATA: Carmen de la Sălciua se reprofilează! Vrea să ajute oamenii alături de soţul ei: „Mi-au spus cât de frumoasă este această meserie”

Problema este că melodiile au fost șterse, dar o dovadă există, pentru că banii s-au încasat, în contul lui. Oricum, situația este mai complicată decât am crezut, va fi un proces lung, am vorbit și cu avocatul. Ar trebui să existe o minimă înțelegere, pentru munca mea nu ar trebui să ajung să cer, să mă judec prin tribunale. Nu suntem copii de grădiniță, e dreptul meu”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.