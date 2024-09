Carmen de la Sălciua se reprofilează! Vrea să ajute oamenii alături de soţul ei: „Mi-au spus cât de frumoasă este această meserie”

Carmen de la Sălciua se reprofilează! Știm deja faptul că artista este studentă la Asistență Socială, iar de luna viitoare va începe anul doi de facultate. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgita cântăreață a spus că are de gând pe viitor să deschidă un business pentru a veni în ajutorarea oamenilor. Însă deocamdată nu se gândește să renunțe la marea ei iubire, muzica. Vrea să continue să bucure inimile și urechile fanilor săi, iar după terminarea facultății se va reprofila. Carmen este o studentă sârguincioasă, dar are și noroc cu faptul că soțul ei studiază la aceeași facultate.

Celebra cântăreață a spus că va începe din nou studiile chiar de ziua ei de naștere și este extrem de încântată să se reîntoarcă pe băncile facultății începute anul trecut. Carmen de la Sălciua are o viață foarte activă, se împarte între familie, studii și carieră. Deocamdată, bruneta are în plan să continue cu muzica, deoarece vrea să fructifice la maximul acest talent.

Însă după ce va termina facultatea, își dorește să pună în practică ceea ce a învățat. Iar alături de soțul ei, să vină în ajutorul oamenilor. Pe lângă toate acestea, celebra solistă se pare că are un dinte împotriva tehnologiei. Nu de alta, dar spune ea, este mai old school și preferă clasicul în detrimentul modernismului. La ce ne referim? Veți afla imediat!

Carmen de la Sălciua vrea să întindă o mână de ajutor oamenilor

Artista a mărturisit faptul că decizia de a alege profilul Asistență Socială din cadrul Facultății de Teologie a fost o decizie total neașteptată. Asta deoarece inițial, Carmen și-ar fi dorit să opteze pentru Facultatea de psihologie. Însă la îndemnul duhovnicului său, a ales altă cale, cu sufletul.

„Anul doi de facultate îl voi începe chiar de ziua mea. Sunt foarte încântată de profilul pe care l-am ales, Asistență Socială. Mă educă să fac multe lucruri frumoase față de cum le făceam până acum. Îmi folosește foarte mult și chiar dacă nu sunt prezentă tot timpul, încerc să țin pasul cu toată lumea. Eu trebuie să-mi împart viața între familie, carieră și viața de student. Am ales acest profil la îndrumarea duhovnicului meu, care este călugăr. El mi-a recomandat lucrul acesta, mi-a dat acest sfat.

Apoi eu am citit mai multe despre asistența socială. Mie mi-a plăcut foarte mult psihologia și mă gândeam că dacă la un moment dat voi ace o facultate, va fi psihologie. După discuția cu duhovnicul meu mi-am schimbat gândurile. A cunoscut și oameni în domeniu care mi-au spus cât de frumoasă este această meserie. Mai am puțin până voi pune în practică. Nu știu dacă va fi în viitorul foarte apropiat, dar nu se știe niciodată ce-ți rezervă viața. Mă gândesc să deschid ceva cu soțul meu, la un moment dat, ceva pentru a ajuta oamenii”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

Artista este contra tehnologiei

Deși operăm zilnic cu ajutorul device-urilor care ne fac viața mai ușoară, Carmen de la Sălciua are altă părere. Cel puțin în ceea ce privește informația asimilată. Vedeta preferă să citească mai degrabă cărți, în loc să își ia informația de pe telefon. Motivul, spune ea, este că nu reușește să asimileze totul așa cum și-ar dori printr-un ecran.

„Până în acest moment, dragostea mea rămâne muzica și mai am de oferit din talentul meu oamenilor. Nu m-am gândit încă cum îmi voi folosi studiile. Cu siguranță voi vrea să dezvolt, pentru că nu vreau să am doar o diplomă ținută în sertar. Soțul meu este la aceeași facultate ca și mine, este la Masterat, la Teologie. Ne și leagă lucrul acesta, iar discuțiile noastre merg în direcția aceea.

El mă și ajută mult. Duhovnicul nostru a fost cel care ne-a îndrumat pe amândoi să luăm această decizie. Mie mereu mi-a plăcut să am informații despre toate subiectele acestea. Problema este că eu tot ce am citit de pe telefon, am uitat. De aceea prefer să citesc de fiecare dată cărți. Din telefon acumulezi foarte multe informații, vezi tot felul de lucruri și îți încarci creierul cu tot felul de informații inutile. Eu sunt pe vechi, dacă am în față o carte, rețin tot ceea ce citesc”, a mai spus artista.

