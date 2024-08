Carmen de la Sălciua, ţeapă colosală. De necrezut cum a „prădat-o” o fană

Momente dificile pentru Carmen de la Sălciua! Cântăreața de muzică de petrecere se confruntă cu o situație delicată după ce o fană i-a cerut bani împrumut și a dispărut fără să returneze suma. Iată cum s-a întâmplat totul!

Artista a relatat recent pe rețelele sociale că, deși a fost sceptică inițial, a decis să ajute pe o fostă colaboratoare, încălcând un principiu personal legat de împrumutarea banilor. Suma, considerabilă, trebuia să fie restituită în luna august, însă femeia nu și-a respectat promisiunea.

Artista a primit o țeapă de zile mari după ce i-a împrumut unei fane o sumă de bani. În încercarea de a recupera banii, Carmen de la Sălciua a contactat-o pe femeie, dar aceasta a devenit greu de găsit, blocând-o pe o rețea de socializare și răspunzând sporadic la mesaje, fără a oferi clarificări. Dezamăgită de această situație, cântăreața a decis să împărtășească public experiența, exprimându-și frustrarea și dezamăgirea față de această atitudine.

„Dacă tot postez aici chestii frumoase de pe la evenimente şi din viața mea musai să vă spun ca am pățit și una mai puțin plăcută!

În urmă cu câteva luni, o domnișoară din Sibiu cu care eu am colaborat la un moment dat si cu care m- am înțeles destul de bine …mă sună să imi ceară nişte bani împrumut! O suma …destul de mare! Mi-a prezentat o problema in familie și mi-a spus că în luna august ..respectiv luna asta mi-o va returna ! Eu …hai sa fiu om cu suflet, deși cumva simţeam că îmi încalc un principiu …îi virez în cont !!! Ei bine … domnișoara ba are whatup blocat, ba răspunde și mă amână, ba îmi dă seen …dar nici vorba de bănuții mei! Când s-a degradat lumea asta ???? Când ????

Asta e prima dată dar și ultima când eu mai fac lucruri de genul! Eu tot timpul am mers pe premiza ca atunci când dai bani împrumut …îți câștigi un duşman ! Și uite ca am pățit o și eu Stiți cum e vorba aia: când îi dai se bucură, când îi ceri se supără!” a transmis Carmen de la Sălciua pe Instagram.