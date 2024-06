Culiță Sterp, dator lui Carmen de la Sălciua. Câți bani trebuie să-i dea fostei sale soții: ”Nu am primit nimic!”

După aproape 5 ani de la divorț, Carmen de la Sălciua a făcut o serie de acuzații dure la adresa lui Culiță Sterp. Artista susține că fostul soț a păstrat contul de Youtube, unde au fost postate melodii compuse de ea. Astfel, încasările de pe urma pieselor au intrat în contul cântărețului. Vedeta este revoltată pentru că nu a beneficiat de niciun ban, deși ea a fost cea care a muncit pentru hiturile cu milioane de vizualizări.

Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp au fost un cuplu foarte apreciat. Profitând de simpatia publicului, și-au făcut un cont de Youtube comun unde au postat piesele lor. După divorț, artista spune că și-a dorit cu orice preț să scape cât mai repede de fostul soț astfel că i-a lăsat lui acea pagină. Totuși, și-ar fi dorit să beneficieze de banii încasați în urmă vizualizărilor.

Carmen de la Sălciua susține că nu a primit niciun ban de la Culiță Sterp pentru piesele compuse de ea. Melodiile au fost publicate pe un cont comun, iar în urma divorțului, pagina i-a rămas manelistului. Artista a aprobat acest lucru din dorința de a rupe cât mai repede orice legătură cu fostul soț.

La un moment dat, echipa lui Carmen de la Sălciua i-a trimis o notificare lui Culiță Sterp să șteargă una dintre melodii, însă problemele nu s-au oprit aici. De-a lungul timpului, vizualizările pieselor au crescut, iar odată cu ele și sumele care au intrat în contul artistului.

„Nu am primit niciun ban! Nu am vorbit cu vreun avocat încă, am vorbit cu echipa mea, cu cei care se ocupă de canalul meu de YouTube. Noi când ne-am despărțit, canalul de YouTube, deși era un canal comun, a rămas la el. Așa ne-am înțeles. În momentul ăla, eu tot ce îmi doream era să ies din relația respectivă.

Nu mă mai interesa și nu m-am mai gândit vreo secundă la treaba asta. Canalul de YouTube a rămas la el, el și-a schimbat numele, lucru care nu m-a deranjat. Pe mine m-a deranjat că în continuare melodiile cu el, cu mine au rămas pe canalul lui de YouTube fără ca eu să primesc vreun ban.

Până acum eu nu i-am spus niciodată nimic, pentru că nu am mai vorbit cu Culiță de mulți ani. I-am trimis doar o notificare de la echipa mea de la YouTube să șteargă melodia ‘Jocurile de noroc’. Asta a fost toată conversația, care nu a fost, de fapt, o conversație între noi doi. A fost între părțile de YouTube.”, a declarat Carmen de la Sălciua, potrivit Fanatik.