Moștenirea pe care Cătălin Cazacu i-a lăsat-o fiului său: „Nu am putut rezista!” Cu cine a semnat ”faimosul” de la Exatlon

Unul dintre cei mai râvniți burlaci autohtoni are un fiu de 17 ani care a moștenit pasiunea sa pentru motoare. Tânărul este deja campion balcanic iar, în prezent, e antrenat de fostul antrenor al tatălui său. Cătălin Cazacu a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO care este motivul pentru care nu poate fi alături de Andrei, la competițiile pe care le are. Acesta nu a ascuns nici faptul că nu se consideră un model demn de urmat de către adolescent. Altfel, fostul campion a rămas și el în sportul în care s-a consacrat, dar fără a-l mai practica. El a semnat, recent, un contract care-i aduce bani frumoși în cont.

”Așchia nu sare departe de trunchi”, lucru valabil și-n cazul lui Cătălin Cazacu. Fiul său, în vârstă de 17 ani, pe care-l are din relația cu Nicoleta Delinescu, îi calcă pe urme, în ceea ce privește pasiunea sa pentru motociclism.

„Pasiunea ptr motor am pasat-o fiului meu care o duce foarte bine mai departe. Anul acesta a avut o primă etapă și a ieșit pe locul întâi la Campionatul Balcanic.

Nu mă pot duce încă la concursurile lui. Am fost de vreo două ori, iar ultima oară am plecat la jumătatea cursei pentru că nu am putut rezista. Încă nu pot să mă uit. Am fost acolo și când a căzut. Numai eu știu prin ce am trecut. E complicat. El acum e antrenat de fostul meu antrenor. Cred că prezența mea nu este tot timpul una benefică. Și de aceea îl las să meargă încă singur, până voi putea eu să-l văd. Momentan, emoțional sunt foarte implicat și mi-e greu”, a declarat Cătălin Cazacu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cătălin Cazacu: „Nu sunt un model de urmat pentru fiul meu”

Acesta nu a ascuns nici faptul că nu se consideră un model demn de urmat de către adolescent, care să-i dea sfaturi în ceea ce privește viața sentimentală:

„Nu sunt un model de urmat, care să-i dea sfaturi în viața sentimentală. I-am zis doar să facă propriile greșeli, să nu le ia pe ale nimănui. Că din ele învață. Sunt mândru de realizările copilului”.

Cât despre relația pe care o are în prezent cu cântăreața de muzică populară, Nicoleta Delinescu, mama fiului său, acesta a spus:

„Avem o relație foarte normală, discutăm tot ce e legat de copil. Pentru orice cuplu există o perioadă tumultuosă, care a trecut. Am înțeles de mult timp că viețile noastre sunt în direcții diferite”.

„Am înjurat, am fost și băiat rău”

În același timp, fostul campion recunoaște că nu-i ușă de biserică și nu evită să vorbească despre defectele sale:

„În lumea asta trebuie să existe și sfinți, și oameni ca mine. Eu nu sunt ușă de biserică. Am râs, am plâns, am înjurat, am fost și băiat bun și băiat rău. Am fost natural. Nu comentez modalitatea colegilor mei din stânga și din dreapta de a se prezenta, dar fiecare joacă un rol. Asta e treba lor, eu nu comentez. În rest, pe mine mă prind paparazzi cu destule tâmpenii pe care le fac”.

Ce contract a semnat, recent

Altfel, fostul campion a rămas și el în sportul în care s-a consacrat, dar fără a-l mai practica. El a semnat, recent, un contract care-i aduce bani frumoși în cont.

„Eu am semnat un contact de imagine cu Yamaha. Pentru prima oară în viața mea mea, nu am mai semnat pe partea de sport, ci pe cea de utility, de oraș. Am și un proiect unde aș vrea să conștientizez comunitatea, pentru că nu au modele după care să se ia și ascultă de toți proștii”, a adăugat Cătălin Cazacu.

„Mi se potrivește foarte tare”

Fostul prezentator care-și pregătește revenirea în televiziune, după cum CANCAN.RO a anunțat în exclusivitate, ne-a vorbit și despre jobul pe care-l are, în prezent:

„Am început să lucrez la club, chiar lângă Orșova, la cazanele Dunării, unde e chipul lui Decebal, pe vremea când făceam petreceri. Și m-am împrietenit cu oamenii de acolo. Îmi place foarte mult zona și mi se potrivește foarte tare. Iar cei de acolo mi-au devenit un fel de parteneri, pentru că petrec sărbătorile cu ei. Decât să umblu să muncesc toată vara, prefer să stau într-un singur loc.

Am avut o petrecere de Paște, a fost plin. Săptămâna aceasta e deschiderea. De obicei era de 1 Mai, dar am dorit să o facem mai devreme. Avem un eveniment destul de mare, cântă La Familia. E practic un centru al distracției în această parte”, ne-a mai spus Cătălin Cazacu.

