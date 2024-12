Cătălin Cazacu renunţă definitiv la România?! Are planul bine pus la punct: “Mi-am făcut ordine în viaţă. Plec doar cu bilet de dus”

Pentru CANCAN.RO, Cătălin Cazacu vorbeşte despre sărbătorile din copilăria sa şi rememorează cele mai amuzante momente de la serbare, de pe vremea când încă era la grădiniţă. Ba mai mult, sportivul spune cu cine va petrece Anul Nou, dar şi ce destinaţie de vis a ales din nou pentru a celebra.

La sfârşit de an, Cătălin Cazacu este cel puţin la fel de binedispus ca întotdeauna, semn că anul 2024 a fost unul bun pentru el şi i-a priit pe măsură. Pentru că vrea să înceapă 2025 cu forţe proaspete, motociclistul a planificat o vacanţă fără sfârşit, aşa că şi-a luat bilet doar dus! Ce locaţie a ales aşadar?

„Petrec în Zanzibar, un loc drag sufletului meu, unde am şi locuit. De trei an n-am mai ajuns acolo, pentru că am muncit, ca un om muncitor sunt. Am dus această lipsă, că nu am putut pleca din ţară, pentru că eu nu sunt aşa bun prieten cu iarna. Acum am reuşit să fac acest lucru şi plec doar cu bilet de dus. Chiar nu mi-am lua bilet de întors.

Singurul plan e să nu am niciun plan. Nu ştiu unde se duce viaţa mea în momentul acesta. Cred că e timpul să fac unele schimbări, aşa că trebuie să laşi loc lucrurilor să se întâmple. Mi-am făcut un pic de ordine în viaţă, ca să pot face ce-mi place. Nu cred că mă voi maturiza vreodată, da, recunosc.

Îmi şi cumpăr lucruri… De exemplu, ultima oară mi-am cumpărat o fântănă din supermarket. Cred că sunt singurul prost care a cumpărat. Nu o să fiu un om matur niciodată, aşa că vreau să mă bucur de viaţă. Nu o să fiu niciodată un om bogat, dar o să fiu un om fericit!”, a spus Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu: „Am un brad artificial şi l-am strâns cu tot cu globuri”

Iar dacă acum îşi permite să plece în Zanzibar cu bilet doar dus, fără să fie constrâns de grijile şi responsabilităţile de acasă, am fost curioşi să aflăm cum arătau sărbătorile în copilăria sportivului.

„Când eram eu mic, Crăciunul era cu zăpadă, era diferit. E o tâmpenie să comparăm, erau alte vremuri. Mă uit şi la fiul meu acum. Pe ei îi fac alte lucruri fericiţi. (…) Stăteam prost pe partea cu poeziile. Am reuşit să îmi fac părinţii de râs. Lucrurile rele le învăţam repede, în schimb lucrurile bune nu”, spune Cătălin.

În ceea ce priveşte bradul de Crăciun, motociclistul recunoaşte că acolo îi dă puţin cu… minus! Ha, ha!

„Am un brad artificial şi ultima oară l-am strâns cu tot cu globuri şi instalaţie, l-am băgat în cutie şi am încercat acum doi ani să-l scot, dar nu a mers. Am vrut să tai cutia, apoi l-am băgat în priză cu tot cu cutie. N-ai ce să faci”, râde vedeta.

