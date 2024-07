Când revine Cazacu pe micul ecran? Și-a luat vacanță prelungită, după ce a fost pus pe liber de Antena Stars, dar…

Pus pe liber de Antena Stars, Cătălin Cazacu are o vară fierbinte și la propriu, și la figurat. Vedeta TV îmbină utilul cu plăcutul departe de Capitală. Acesta muncește într-un club de noapte, iar în timpul săptămânii se bucură de timpul liber pe care nu l-a mai avut în ultimii trei ani. Despre o vacanță însă nici nu poate fi vorba, potrivit mărturisirilor făcute în exclusivitate pentru CANCAN.RO. În ceea ce privește revenirea sa pe micul ecran, Cazacu vrea un răgaz până la toamnă.

Liber de contract, după „divorțul” de Antenă, Cătălin Cazacu îmbină utilul cu plăcutul departe de Capitală, la malul Dunării. Mai precis, vedeta TV are oportunitatea unei noi surse de venit, dar în același timp și ocazia de a petrece timp în mijlocul naturii. Fix ce și-a dorit, după mai bine de trei ani bogați în joburi, ceea ce nu i-a permis să plece în vreo vacanță.

De altfel, în prezent, potrivit propriilor mărturisiri, nicidecum nu-i cazul vreunui concediu de… lux. Nu e milionar nici el, nici familia sa, ne spune acesta.

„Tot aștept să mă sune ai mei să-mi spună că suntem milionari. Și că totul a fost o încercare până la vârsta asta. Dar nu vine acel telefon. Așa că trebuie să muncesc”, a declarat fostul sportiv, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Muncesc la un club”

Astfel că, vedeta TV muncește într-un club de noapte, iar în timpul săptămânii se bucură de timpul liber pe care nu l-a mai avut în ultimii trei ani.

„Sunt foarte bine. Sunt la Dunăre, mă bucur de vară. Mai bine de atât nu se poate. Muncesc la un club, fac petreceri, am evenimente aici, în partea aceasta de țară. Am contract pe perioada verii, pun muzică, am petreceri aici”, ne-a mai spus Cazacu.

„O să devin și milionar”

În ceea ce privește revenirea sa pe micul ecran, Cătălin Cazacu vrea un răgaz până la toamnă:

„Proiecte TV vom vedea din toamnă. Momentan, vara asta e a mea, pentru că am muncit trei ani fără pauză și merit și eu o vară în care să muncesc doar în week-end. M-a ajutat Dumnezeu foarte mult. Aici unde sunt acum și muncesc, e practic și ca un concediu. O să devin și milionar, dar până la urmă nu contează. Important e să fii sănătos și să ți se ridice moralul. Tocmai am fost la sală, mi-am făcut mișcarea”.

