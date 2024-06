Carmen de la Sălciua, reacție tranșantă după ce și-a auzit numele din partea familiei Sterp. Ce a avut să le transmită: „Eu sunt un om cu dreptatea”

Carmen de la Sălciua spune lucrurilor pe nume, după ce a fost adusă în discuție, fără să vrea, de fosta ei cumnată! În timp ce era într-un scandal cu Daniela Iliescu, Geta Sterp a trimis niște săgeți usturătoare către actuala cumnată, dar și către fosta. Mai mult decât atât, solista de muzică de petrecere a povestit că fostul ei soț îi este dator, după ce ar fi încasat anumite sume în urma unor melodii. Situația a luat o turnură neașteptată, iar interpreta a decis să lămurească totul!

Carmen de la Sălciua a fost luată la întrebări de fanii ei, după ce fosta cumnată a adus-o indirect în discuție pe internet. Geta Sterp postase un filmuleț în care cânta o piesă de-a artistei, iar comentariile referitoare la Carmen au început să apară rând pe rând. Fiica cea mică a mamei Geta a fost criticată pentru faptul că i-ar trimite săgeți actualei cumnate, căci se postează pe melodiile fostei cumnate. Ei bine, tânăra a dat de înțeles că n-o interesează nici de una, nici de cealaltă, dorind să închidă acest subiect. Doar că, lucrurile au luat o turnură neașteptată, căci internauții au bombardat-o pe solistă cu întrebările.

Astfel, Carmen de la Sălciua a dorit să lămurească lucrurile și să închidă orice discuție legată de familia Sterp. Cântăreața de muzică de petrecere a punctat faptul că nu are nicio problemă cu familia din care a făcut parte, însă își dorește ca numele ei să nu fie amintit de către aceștia.

„Mi-a trimis multă lume TikTok-ul ăla și m-au etichetat în comentarii. Eu nu am nicio problemă cu ei, pentru că am dispărut de mult timp din peisaj și ar fi urât să vorbesc despre persoane doar așa… Eu sunt un om cu dreptatea. Eu vreau doar ceea ce mi se cuvine. Le-am transmis pe foarte multe căi să nu mai vorbească urât la adresa mea, atâta timp cât eu nu spun niciodată nicio vorbă. Mi se pare urât. Eu în momentul ăsta am o viață. Am o căsnicie, a trecut deja foarte mult timp”, a dezvăluit artista, pentru Fanatik.ro