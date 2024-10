A erupt scandalul, după nunta lui Iancu Sterp! Fratele lui, Culiță, ”pulverizat” de Carmen de la Sălciua! Dezvăluiri explozive din perioada în care se iubeau! „Dă-i și fostei tale neveste, îi ești dator!”

Carmen de la Sălciua nu mai tace! După ani de zile în care artista a ales calea pașnică, indiferent de câte înțepături a primit de la familia lui Culiță Sterp, fostul soț, acum vedeta iese la atac! Și nu orice fel de atac, ci totul se va rezolva în instanță! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, îndrăgita cântăreață a povestit totul, indignată de cele întâmplate! Deși au existat mai multe atacuri de-a lungul timpului între brunetă și familia din care a făcut parte în trecut, de data aceasta totul a pornit imediat după nunta lui Iancu Sterp, atunci când Geta Sterp, sora cea mică, a aruncat niște săgeți către fosta cumnată. Sătulă să mai încaseze tot felul de ironii din partea familiei Sterp, Carmen de la Sălciua își face dreptate!

Vedeta s-a săturat de toate situațiile delicate în care este pusă de familia fostului soț. Deși au trecut ani buni de când s-au separat, din cauza infidelității lui Culiță Sterp, se pare că Sterpii nu contenesc să o mai aducă în discuție pe Carmen de la Sălciua. De data aceasta, Geta Sterp a fost cea care a dezgropat securea războiului, iar Carmen nu a rămas indiferentă.

CITEȘTE ȘI: Carmen de la Sălciua se reprofilează! Vrea să ajute oamenii alături de soţul ei: „Mi-au spus cât de frumoasă este această meserie”

Ba dimpotrivă, interpreta este mai pornită ca niciodată să încheie definitiv socotelile cu familia lui Culiță Sterp. Iar aici nu vorbim doar de săgețile aruncate către artistă, ci și de banii pe care bruneta trebuie să îi primească din melodiile pe care le are împreună cu fostul soț.

Carmen de la Sălciua iese la atac

Vedeta a spus lucrurilor pe nume, deși ani la rând a ales tăcerea și a preferat să fie pașnică. Acum nu mai poate suporta toate atacurile pe care le primește de la familia din care a făcut part în trecut.

„Chiar nu știu de la ce pornesc toate aceste lucruri, oamenii își mai spun părerea public, fanii, iar pe ei (n.red familia Sterp), îi deranjează. Fosta mea cumnată a făcut un live și de acolo a pornit totul. Eu nu am încercat să iau legătura cu niciunul dintre ei să rezolvăm treaba asta. Aseară, când fosta mea cumnată mi-a dat mesaj, eu am încercat să îi scriu și să îi spun niște lucruri, de bine, dar nu am avut cu cine și mi-a dat block, nici măcar nu am apucat să scriu ceva. Păi eu dacă am intenții bune și mereu am vorbit de bine de voi, de toată familia, mă las mereu bălăcărită, făcută în toate felurile de voi, peste tot, iar eu mereu nu am zis nimic și am lăsat de la mine, deja e prea mult.

Te legi de familia mea, de oamenii mei dragi, deja m-ai câștigat de dușman. Și în trecut au existat înțepături la adresa mea din partea lor, atunci când eu făceam parte din familia Sterp, în are parte m-am înțeles ok, dar nu era nici mereu totul roz. Tot timpul ele au avut un ghimpe împotriva mea, mai ales după separarea mea de fostul soț, dar acum nu poți să dușmănești pe cineva doar pentru faptul că eu nu am mai stat să accept o infidelitate, indiferent că acela e fratele tău. Mi s-a umplut efectiv borcanul, eu tot le-am primit, toate ironiile la adresa mea și a familiei mele! De data asta voi lăsa bunătatea deoparte, chiar dacă nu îmi imaginam că voi ajunge în fața unui judecător pentru niște circuri inventate și spuse efectiv degeaba. „, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

Artista răbufnește: „Dă-i și fostei tale neveste, îi ești dator”

„Știu că se promovează lumea prin scandaluri, dar nu e și cazul meu. Eu voi face lucrurile în liniște, fără prea mult tam-tam. Chiar ieri am vorbit cu un avocat, să le trimită o notificare, să nu mai vorbească despre mine. Doar că eu îi cunosc, nu cred că se va rezolva ceva, așa că totul se va întâmpla pe cale legală, pentru că nu e ok ce s întâmplă. Eu am ținut în mine tot, iar de data asta nu îmi mai pasă cine ce spune, pentru că s-au băgat cu bocancii în viața mea, fără să le fac nimic. E dreptul meu, inclusiv cu încasările de pe YouTube, pentru că eu nu am primit nimic, el a luat toți banii.

NU RATA: Geta Sterp pune tunurile pe Carmen de la Sălciua, după ce s-a spus că ea l-a ridicat pe Culiță: “De ce n-a ajutat-o pe sora ei să fie cineva?”

Normal era ca el să vină cu inițiativa și să îmi dea partea mea, dar el s-a spălat pe mâini și de numele meu și de tot, el spune că el s-a lansat și s-a ridicat singur. Ca și cum ar fi o rușine pentru el numele meu, dar melodiile cu mine le-a lăsat acolo și încasează bani, bani de care eu nu am beneficiat, nici măcar de un leu. Păi dă-i și fostei tale neveste, căreia îi ești dator! Au fost puse toate demersurile în practică și pe partea asta, la avocat. Dacă nu s-a putut să fim oameni, vreau să mi se facă dreptate! Imaginați-vă cum se simte soțul meu…am binecuvântare de la Dumnezeu că mă înțelege și vede cum e situația”, a concluzionat celebra artistă.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.