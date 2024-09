Drama care a marcat-o pe Carmen de la Sălciua. Și-a luat inima-n dinți și a spus totul, la 20 de ani distanță. Au terfelit-o: ”Veneam de la sat și…”

Carmen de la Sălciua a avut o copilărie simplă, dar presărată cu momente dificile, anevoioase, care au afectat-o la o vârstă fragedă. Acele clipe marcat-o până în ziua de astăzi. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta povestește toate acele întâmplări care i-au conturat caracterul și au făcut-o să aprecieze adevărata valoare. Iar acum, îndrăgita cântăreață își aduce aminte cu nostalgie, dar și cu apăsare în suflet de episoadele în care a fost ținta unor remarci malițioase din partea celorlalți copii. Neajunsurile au fost motivul pentru care artista a fost ținta bullying-ului pe vremea când era la liceu. Dacă unii colegi veneau cu haine de brand și tot felul de accesorii scumpe, Carmen de la Sălciua venea îmbrăcată modest, în limita posibilităților. Asta deoarece interpreta mergea la liceu să învețe, nu să își etaleze ținutele de firmă, după ultimele tendințe.

Vedeta provine dintr-o familie cu posibilități financiare limitate. Familia i-a oferit sprijin și iubire, un cămin călduros și o copilărie care amintește de pățaniile lui Creangă. Însă în ceea ce privește mofturile pe care le are fiecare adolescent la un moment dat, veniturile nu le-au permis să îi confere viitoarei artiste un stil de viață plin de lux și opulență. Acesta a fost motivul pentru care Carmen de la Sălciua a fost deseori șicanată de colegii de liceu, pentru simplul motiv că hainele pe care le îmbrăca nu erau „branduite”.

Din toate aceste episoade au rezultat frustrări, pe care bruneta le-a internalizat la vremea aceea, dar care au marcat-o profund. Cu toate acestea, nu s-a lăsat pradă nemulțumirilor. Dimpotrivă, ambiția a crescut și mai mult și a făcut tot posibilul să își depășească condiția.

Carmen de la Sălciua, victima bullying-ului

Perioadele critice ale adolescenței au lovit-o pe Carmen de Sălciua cu o doză de bullying din partea colegilor. Familia vedetei nu dispunea de resursele financiare necesare pentru a-i face toate mofturile. Tocmai de aceea acum interpreta este de părere că ar trebui reintrodusă uniforma în școli și licee, pentru a nu exista discrepanța prea mare între copii cu posibilități financiare mari și cei mai puțin norocoși.

„Fiecare copil trebuie să fie privit egal. Nu trebuie să aibă unii adidași de la nu știu ce firmă mare. Eu am trecut prin chestiile astea, când eram în școală. Eu nu îmi permiteam branduri. Eu veneam de la sat și atunci când am făcut liceul, eu nu eram o persoană cu posibilități, familia mea nu avea posibilități. Sufeream mult din cauza bullying-ului de la școală.

Îmi spuneau: ‘Ia uite, Carmen nu are adidași ca și noi, Carmen nu are geacă cum avem noi’. Iar eu, în sinea mea, acumulam frustrări. Fiecare copil, în locul meu, ar fi acumulat acele frustrări. Dacă ar fi după mine, eu aș reintroduce uniforma școlară, astfel încât să nu mai existe bullying asupra copiilor care nu au posibilități. De aceea mi se pare că uniforma ar salva multe situații de genul acesta”, a declarat Carmen de la Sălciua pentru CANCAN.RO.

Artista, replici acide pentru tinerele din ziua de azi

Carmen de la Sălciua a vorbit și despre profesorii care s-au impus cu severitate în fața elevilor. Mai mult decât atât, consideră că profesorii sunt adevărați eroi, asta deoarece generațiile de astăzi nu mai sunt ca odinioară.

„Eu cred că am funcționat foarte bine atunci când eram la școală, din cauza presiunilor pe care le puneau profesorii pe mine. Erau destul de severi, iar mie mi-a folosit asta. Dacă lași un copil în voia lui, va face ce vrea el. Nu am avut nicio problemă, a învățat mai mult, chiar dacă a fost așa, cu nuiaua după cap. Eu îi consider pe profesori cei mai mari eroi ai secolului 21, pentru că generațiile nu mai sunt la fel cum erau odată. În plus, eu aș interzice telefonul. Copilul, după ce pleacă de acasă trebuie să fie educat.

În momentul în care pleacă în lume, îl va educa societatea, anturajele în care trăiește. Dacă are telefonul în mână, iar părinții sunt plecați cu treburile lor, nu o să-l mai educe nimeni. Copilul trebuie să înțeleagă că nu doar părinții muncesc pentru el, ci și el trebuie, la rândul lui să muncească. Mai mult decât atât, acum fetele arată mult mai mature decât sunt în realitate. Sunt fete de 17 ani care arată ca unele de 35. Eu cred că și alimentația contează foarte mult. Acum toate sunt injectate și pline de pesticide, de asta și arată toate fetele așa”, a mai spus celebra artistă.

