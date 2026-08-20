Roxana Dobrițoiu, refuzată de Antena 1. A vrut să fie ispită la Insula iubirii 2026, dar a eșuat

Roxana Dobrițoiu, refuzată de Antena 1. A vrut să fie ispită la Insula iubirii 2026, dar a eșuat
Roxana Dobrițoiu a picat testul seducției de la Insula iubirii/ sursă foto: arhivă
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Roxana Dobrițoiu și-a dorit să fie ispită în sezonul 10 al emisiunii Insula iubirii, însă a fost refuzată elegant de Antena 1. Nepoata lui Adi de la Vâlcea a bifat un loc în rândul concurenților respinși la casting. 

Lista ispitelor feminine și masculine din acest an de la Insula iubirii este deja gata (vezi AICI), iar Roxana Dobrițoiu nu se află printre ele, ceea ce înseamnă că a picat cu brio testul seducției înainte ca emisiunea să înceapă. Deși visa cu ochii deschiși la plajele însorite din Thailanda, ambiția de a deveni ispita supremă a sezonului s-a oprit înainte de a începe, chiar în timpul castingului.

Roxana Dobrițoiu a picat testul seducției de la Insula iubirii

Înainte de debutul sezonului aniversar Insula iubirii, sezonul 10, care va fi difuzat pe 4 septembrie, Antena 1 va a programat pe 28 august un episod special cu persoanele care au mers la casting, dar nu au fost acceptate. În trailerul de prezentare apare și Roxana Dobrițoiu, în timp ce cântă melodia „All the single ladies” a lui Beyonce pe ritmuri de manele.

Din păcate pentru ea, numărul artistic și farmecele sale de seducție nu au fost decloc convingătoare pentru producătorii de la Antena 1, care au trimis-o direct pe lista respinșilor, și în niciun caz printre ispitele sezonului 10.

 

Sezonul 10 al emisiunii Insula iubirii începe oficial vineri, 4 septembrie, la Antena 1. Până la marea premieră, fanii pot urmări producția specială dedicată acestui sezon aniversar: Insula iubirii – Reuniuni.

„Cred că vestea lansării este cea mai așteptată din acest moment! Mii de persoane ne-au scris și ne-au cerut detalii despre sezonul X! În sfârșit, le putem oferi – din septembrie, promitem să vă aducem un sezon cu povești mai arzătoare, mai sincere și mai surprinzătoare decât oricând! Și în acest an, am fost martor al unor trăiri care au demonstrat că testul suprem al relațiilor poate surprinde, la fiecare pas.

Le-am pregătit noi elemente care vor schimba jocul bine cunoscut și abia aștept să vă oferim mai multe detalii. Însă, toate la rândul lor. Din 23 iulie, ne vedem la Insula Iubirii – Reuniuni, iar din 4 septembrie, la Insula Iubirii, sezonul MAXIM”, a declarat Radu Vâlcan.

 

Lista completă a ispitelor feminine de la Insula Iubirii, sezonul 10! Producătorii de la Antena 1 au pregătit o distribuție explozivă

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