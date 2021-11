Veste tristă pentru Roxana Dobrițoiu! Nepoata lui Adi de la Vâlcea este pe punctul de a-și pierde vocea: ”Trăiesc o dramă, trebuie să mă operez”

Roxana Dobrițoiu trăiește drama vieții ei! Nepoate lui Adi de la Vâlcea este nevoită să facă o pauză vocală de 40 de zile și să urmeze un tratament sub supraveghere medicală. Medicii au averitzat-o că este posibil să rămână fără voce dacă nu ia măsuri. Iată declarațiile dureroase ale Roxanei Dobrițoiu.

De la o simplă durere de gât, Roxana Dobrițoiu a primit verdictul medicilor: noduli pe corzile vocale. A simțit cum pâmântul îi fuge de sub picioare atunci când medicul a avertizat-o că este posibil să rămână fără voce. Nepoata lui Adi de la Vâlcea a povestit spaima în care trăiește de 2 ani:

„De doi ani trăiesc o trauma. Am niște noduli pe corzile vocale. Uneori ragusesc foarte rău. În mod normal trebuie sa ma operez, însă eu am tot amânat pentru ca mi e frica. La pastilele pe care le iau nu am voie la anumite alimente, însă eu am avut pofte de niște preparate, și am comis-o. M am umflat foarte tare la fața. Exista riscul sa nu mai pot.”, a declarat Roxana pentru Antena Stars.

Roxana Dobrițoiu a ajuns pe mâna medicilor

Medicii au avertizat-o, însă Roxana Dobrițoiu nu a luat în serios sfaturile primite. Oricât a încercat să fugă de probleme, inevitabilul s-a produs. Nepoata lui Adi de la Vâlcea a decis să se interneze în spital timp de două săptămâni și să facă pauză vocală 40 de zile:

”O sa fac o pauza de la cantat, minim 40 de zile și sa fac un tratament. O sa ma internez și o sa urmez tratamentele pe care mi le dau medicii. Am înțeles ca la spital o sa fac si niște injecții. In ultimii doi ani am fost nevoita sa renunț la foarte multe evenimente. Sunt asa intr un moment mai puțin plăcut pentru ca trebuie sa fac pauza vocale. Este o problema foarte grava, pana la urma.”, a declarat la Antena Stars, Roxana Dobrițoiu.

