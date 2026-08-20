Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea

Andrew Barabancea, dedicație muzicală pentru mama sa. Reacția neașteptată a Ozanei Barabancea
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Andrew Barabancea a reușit să-și amuze comunitatea din mediul online printr-un gest neașteptat. Tânărul i-a făcut mamei sale, Ozana Barabancea, o dedicație muzicală aparte. El a ales să o surprindă cu o manea devenită extrem de populară în România.

Artista ocupă un loc important în peisajul muzical românesc și este una dintre figurile cunoscute ale showbizului autohton. Ozana Barabancea, care face parte din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva”, este mama a doi copii, Gloria și Andrew.

Fiul său, în vârstă de 25 de ani, a găsit însă o modalitate inedită de a-și distra comunitatea. Acesta a surprins în imagini reacția Ozanei Barabancea după ce i-a făcut o dedicație muzicală, alegând să o impresioneze cu o manea.

Sursa foto: Social media

Piesa la care Ozana a reacționat în mod neașteptat

Se pare că Andrew Barabancea nu este deloc străin de cele mai populare manele ale momentului. Fiul Ozanei Barabancea a profitat de un moment petrecut alături de mama sa și a realizat un videoclip pentru TikTok, în care a ales să includă pe fundal una dintre piesele lui Tzancă Uraganu. Alegerea melodiei a făcut ca momentul să fie cu atât mai savuros pentru cei care îl urmăresc în mediul online.

Fiul vedetei a ales pentru momentul filmat una dintre manelele cunoscute ale lui Tzancă Uraganu, „Stau bine pe cașcavalos”. Tânărul a fredonat versurile cu multă dezinvoltură, semn că melodia nu îi este deloc străină și că știe bine piesa care se bucură de popularitate în rândul publicului.

„Nu mă confundați cu alții / Cu toți cartonificații / Stau bine pe cașcavalos / Mi-am pus țoale de scandalos”, sunt versurile piesei pe care s-au filmat Andrew și Ozana Barabancea.

Reacția Ozanei Barabancea spune totul! Artista nu pare să fi fost tocmai încântată de alegerea fiului său. Expresia de pe chipul ei, în momentul în care a auzit melodia, a stârnit cu siguranță amuzamentul celor care au urmărit imaginile.

În schimb, Andrew este de altă părere. Cu atât mai mult cu cât tânărul a menționat în descrierea postării faptul că mama sa doar se preface că nu îi place și că, de fapt, chiar nu a fost deranjată.

Ozana Barabancea își dorește ca Andrew să cânte

Invitat în platoul emisiunii „Summer Star”, Andrew Barabancea a făcut câteva dezvăluiri despre așteptările pe care mama sa le are de la el. Tânărul a povestit că Ozana Barabancea își dorește să-l vadă abordând și partea vocală, nu doar activitatea artistică pe care o desfășoară în prezent. Astfel, dorința artistei este ca fiul ei să-și pună vocea în valoare și să cânte.

„Mama își dorește foarte mult să mă vadă pe mine cântând vocal. Foarte mult”, a spus Andrew Barabancea în cadrul emisiunii Summer Star.

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